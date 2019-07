6 contenus audio pour enfants (et parents) à écouter lors des longues heures en auto

Votre destination vacances se situe à quelques heures de route et vous appréhendez peut-être les « quand est-ce qu’on arrive? » ou les chicanes sur l’arrière-banquette? Voici quelques contenus audio amusants et éducatifs qui canaliseront l’énergie positive lors des longues balades en voiture avec des enfants!

On sait que la baladodiffusion est devenue un des médiums les plus prisés par les artisans de la radio et par les médias en général et que les balados sont surtout écoutés par les adultes; sachez que les petits ne sont pas en reste.



Les livres audio ont eux aussi la cote, et quoi de mieux que d'utiliser ce support en voiture afin d'éviter de trimballer la pile de livres de vos petits en voyage.

Plusieurs plateformes proposent des contenus audio qui leur sont entièrement dédiés et dont la production est on ne peut plus créative.



En voici quelques-uns!

1. Connaissez-vous La puce à l’oreille (Nouvelle fenêtre) , une plateforme québécoise de balados documentaires pour les enfants?

Notre coup de cœur : Découvrir l’histoire de Viola Desmond (Nouvelle fenêtre)

2. Tintin a soufflé ses 90 bougies ce printemps. Pourquoi ne pas utiliser la route comme prétexte à faire découvrir le mythique journaliste belge (Nouvelle fenêtre) à vos enfants (si ce n’est pas déjà fait) avec cette production de France Culture?

Tintin et le capitaine Haddock Photo : Radio-Canada

3. Entrez dans l'univers d'El Kapoutchi, le roi des méchants, loufoque et attachant, prêt à tout pour embêter les enfants. Ces histoires, conçues pour les petites oreilles (de 4 à 8 ans), sauront satisfaire les plus grandes aussi.

Vous reconnaîtrez la voix d’Alexandre Courteau dans la peau du coquin M. Kapoutchi, animateur de l'émission Tellement Courteau (Nouvelle fenêtre) sur les ondes d’ICI Musique (Nouvelle fenêtre) .

El Kapoutchi ne détient plus le monopole des mauvais coups. Photo : Radio-Canada / Sophie Leclerc

4. Vous vous dirigez vers une destination anglophone? Pourquoi ne pas écouter les épisodes de The Mysterious Mysteries of Toby Taylor, The Fruit Magician (Nouvelle fenêtre) pour un petit bain linguistique sur la route. Grâce à la boîte de production Saturday Morning Media, reconnue et primée, il est possible d'apprendre tout en s'amusant, même en vacances.

5. Si vous ne la connaissez pas, l’application mobile « L’appli des petits » de la zone jeunesse de Radio-Canada risque de devenir votre nouvelle meilleure amie. La plateforme vous propose en majorité des contenus vidéo, mais une fois branchés, votre téléphone intelligent ou votre tablette peuvent sans problème lire la portion audio de ceux-ci dans le lecteur de votre voiture.

Pourquoi les dents de lait tombent-elles? C'est le genre de question que l'on retrouve dans la série « Mes p'tits pourquoi ». Photo : Bayam



Au menu : des comptines, des devinettes, des discussions philosophiques et des réponses aux grandes questions existentielles des enfants… et des parents. Tous les contenus sont également disponibles sur le site internet de la Zone jeunesse de Radio-Canada. Nos coups de cœur :

6. L’application ICI Première vient tout juste de sortir plein de nouveaux livres audio sur son application et la section jeunesse regorge d’une vingtaine de titres. Et il y en a pour tous les goûts.

Page de couverture du livre jeunesse 752 lapins Photo : Éditions Les 400 coups

Nos coups de cœur : 752 lapins, de François Blais, lu par les comédiens Léane Labrèche-Dor et Émile Schneider, et Jane, le renard et moi, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, lu par la comédienne Émilie Bibeau