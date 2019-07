Un quatrième cas de rougeole signalé dans la région métropolitaine

Selon les informations transmises, cette quatrième victime aurait été infectée par le virus lorsqu'elle se trouvait dans un lieu privé avec la toute première victime de l'éclosion dans la région montréalaise.

Au total, trois personnes ont été contaminées après être en entrées en contact avec cette première victime, qui, elle, a contracté la maladie lors d'un voyage effectué à la fin juin.

En plus d'une série d'endroits, situés à Laval, où les trois premières personnes contaminées auraient pu transmettre le virus à d'autres individus, le ministère de la Santé ajoute le restaurant Pizza Pita, entre les avenues Van Horne et Plamondon, sur le boulevard Décarie, à la liste des lieux où les citoyens sont à risque d'être contaminés à leur tour.

La quatrième victime de la maladie a fréquenté l'endroit le 26 juin dernier.

Les principaux symptômes de cette maladie hautement contagieuse sont une fièvre importante, suivie de rougeurs sur le corps. Les bébés de moins d'un an, les personnes au système immunitaire affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas suffisamment vaccinées sont les plus à risque de complications.

Au début de juin, un autre cas de rougeole a été déclaré, cette fois dans un hôpital de Québec.