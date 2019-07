L'Assemblée des Premières Nations veut se faire entendre avant le Conseil de la fédération

Perry Bellegarde rappelle une nouvelle fois l’importance d’avoir une présence autochtone lors des réunions, la seule façon d’assurer le respect des droits, titres et compétences , selon lui. L’ APNAssemblée des Premières Nations a confirmé sa participation à la rencontre précédant le Conseil de la fédération par voie de communiqué.

Je participerai demain à une table ronde afin d'assurer que les Premières Nations sont présentes à toutes les discussions et à toutes les décisions qui touchent ce que nous avons de plus précieux : nos enfants et nos familles. Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières Nations

Depuis la création du Conseil de la fédération, la journée qui précède cette rencontre estivale est consacrée à des échanges avec des dirigeants autochtones.

Des attentes et des absents

Depuis plusieurs années, des dirigeants autochtones demandent à être inclus dans le Conseil de la fédération. Ils estiment que leurs nations constituent un troisième ordre de gouvernement qui devrait faire partie du Conseil de la fédération.

Lors de la précédente rencontre sur les questions autochtones organisée l’année dernière à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, trois importants organismes autochtones avaient refusé d’y participer, dont l’ APNAssemblée des Premières Nations .

Les groupes absents réclamaient entre autres des relations plus respectueuses et une inclusion des Premières Nations lors des rencontres du Conseil.

Le chef de l’APN espère que la rencontre préparatoire de cette année changera la donne. La volonté d'inclusion et de collaboration avec les Premières Nations est constructive et productive, et engendre de meilleures décisions et de meilleurs résultats pour notre peuple et tout le Canada , dit-il.

Les dirigeants de l’Inuit Tapiriit Kanatami ne pourront pas participer à la rencontre sur les questions autochtones.

Le Conseil débutera officiellement mercredi à Saskatoon.