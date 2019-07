Sans ambulance à Belleterre pendant 4 jours sur 14, Ville-Marie prend la relève

Cette prise en charge du secteur est du Témiscamingue couvre toutes les municipalités entre Latulipe et Winneway. Elle est normalement assurée par l'ambulance de Belleterre, géré par l'entreprise Paraxion depuis le 1er avril.

Cette situation s'explique par la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit présentement dans plusieurs secteurs d'activités, dont les services de premières lignes.

Deux ambulanciers sont actuellement à l'emploi dans l'est du Témiscamingue.

Après 10 jours de travail, ils ont droit à un congé de 4 jours.

C'est à ce moment que les ambulanciers du centre du Témiscamingue devront prendre la relève.

Ils ont à parcourir entre 45 et 100 kilomètres pour répondre à une urgence dans ce secteur.

Honnêtement, ça nous prendrait 2 à 3 personnes de plus , avoue le directeur de Paraxion, propriétaire de la desserte de Belleterre, Laurent Hamel.

Efforts de recrutement

Paraxion affirme mettre les bouchées doubles pour attirer de la main-d'œuvre dans le secteur de Belleterre.

L'entreprise estime toutefois qu'il lui manque environ 150 ambulanciers pour pallier le manque d'effectifs dans ses 38 points de services au Québec.

On essaie de trouver des façons de plus en plus flexibles pour travailler avec les jeunes, pour leur offrir des avantages significatifs. Il va falloir prendre plus d'imagination pour le futur étant donné que les ressources sont limitées. Peut-être qu'il va falloir prendre des premiers répondants comme conducteur, comme des pompiers, des gens qui ont leur cours de conduite 4A , suggère Laurent Hamel.

Situation dérangeante

Il ne s'agit pas d'une situation idéale selon le syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec affilié à la CSN.

Le secteur de Ville-Marie est aussi en pénurie de main-d'œuvre et les paramédics cumulent les heures supplémentaires selon le président du syndicat, Félix-Antoine Lafleur.

On vient d'ajouter des délais de transport qui peuvent être de l'ordre de 45 minutes à 1 heure. Le 4 jours qui est découvert à Belleterre a le potentiel d’entraîner une chaîne d'événements malheureux , déplore-t-il.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, qui met en place le plan de relève en cas de pénurie de main-d'œuvre, a refusé notre demande d'entrevue.