Justin Boulet veut transmettre l’héritage de son père

C’est entouré de ses musiciens, d’une section de cuivres et de cinq chanteurs invités que Justin Boulet fera revivre les chansons qui ont marqué la carrière de son père, Gerry Boulet, décédé il y a près de 30 ans.

C’était un bon vivant, lance Justin Boulet à propos de son père qui s'est éteint le 18 juillet 1990. On a eu bien du fun ensemble, se souvient-il. Mais, je l’ai connu comme père et il agissait comme un père avec nous [en parlant de ses sœurs et lui].

Justin Boulet mentionne aussi que son père le ramenait parfois sur le droit chemin. Même si lui était un bum et un rockeur il me disait : "toi, tu feras pas ça mon gars".

Le musicien, qui a aujourd’hui 50 ans, ne se fait pas prier pour donner vie à l’héritage de son père. Il donnera un concert de 90 minutes entouré de Marjo, Breen Leboeuf, Polo des Frères à Ch’val, Jean-François Dubé de Noir Silence et Rudy Caya de Vilain Pingouin.

Parmi ses chansons préférées, il y a Le roi d’la marchette qu’il a enregistré en studio avec son père alors qu’il n’avait que 16 ans. Ce fut ma première et ma dernière participation en studio avec mon père. Elle a un petit plus, mentionne-t-il. Je l’ai enregistrée en 1984 avec lui quand il a fait son premier album solo.

Elle, je la joue pratiquement tout le temps. Justin Boulet

Au programme, plusieurs pièces de Rendez-vous doux paru en 1988 et des classiques d’Offenbach. Toujours vivant en est une autre que j’aime bien. C’est pas mal son hymne qui le représente le plus , d'affirmer le musicien.

Mais la préférée de Gerry Boulet était Rendez-vous doux, selon son fils. Mon groupe aussi, mes rockeurs, l’aiment beaucoup. C’est un bel album, c’est pas pour rien qu’il en a vendu 400 000. C’est son testament qu’il nous a laissé.

Et l’héritage que le chanteur principal d'Offenbach a légué à son fils, c'est bien entendu cette voix reconnaissable entre tous. Le monde qui va me voir… je me force pas, ça sort comme ça. Mais je roule pas mes r , de clamer Justin Boulet.