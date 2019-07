Deux projets à l'étude pour la rue Alcide-C.-Horth à Rimouski

Sans trop s'avancer sur ce que sont ces projets, le maire, Marc Parent, explique que l'un est de nature sociale, tandis que l'autre s'inscrit dans le domaine de la recherche et de l'innovation maritime.

On travaille présentement à dresser la structure de financement, aider les promoteurs qui ont un projet présentement pour s'assurer que leur projet est économiquement viable et qu'il cadre bien dans le concept de la zone d'innovation. Marc Parent, maire de Rimouski

Il y a deux projets sur lesquels on travaille. Un [dont] je ne peux parler mais qui se travaille activement : il devrait y avoir des développements d'ici l'automne. Et en matière de zone d'innovation, on a espoir également que dans les prochains mois, on aura des orientations plus claires de la part du gouvernement du Québec , soutient-il.

Le nouveau développement sur la glace

Le projet de développement de la rue Alcide-C.-Horth, qui a débuté en 2015, visait au départ des constructions commerciales et résidentielles. La Ville soutient qu'il s'agit encore de l'approche préconisée malgré l'ajout potentiel des deux projets.

Le délai de réalisation s'explique, quant à lui, par le grand nombre de projets de construction dans la ville, selon Marc Parent.

La Ville de Rimouski souhaite encore vendre des terrains pour des constructions commerciales et résidentielles. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

[Il] faut également comprendre que Rimouski, au niveau de la construction, c'est extrêmement dynamique ces temps-ci. Et plusieurs promoteurs avaient énormément de choses sur la table à dessin , explique-t-il.

Marc Parent estime qu'avec les deux projets en branle, le développement de la rue se réalisera prochainement.