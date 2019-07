450 soldats canadiens seront déployés en Lettonie

Environ 450 soldats de la Base des Forces canadiennes Shilo, au Manitoba, seront déployés en Lettonie pour une période de six mois, dans le cadre de l’opération REASSURANCE.

Cette opération constitue la participation des Forces armées canadiennes (FAC) aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’Organisation du Traité de l'Atlantique nord (OTAN) en Europe centrale et orientale.

Mardi, un premier groupe de 130 soldats partira pour l’Europe. Trois autres groupes suivront , explique le lieutenant-colonel Mike Reekie, commandant du 2e bataillon, Infanterie légère de la Princesse Patricia.

Les soldats proviennent en majorité de son bataillon.

Les soldats participent à un groupe tactique ayant pour but de renforcer nos alliés , explique le lieutenant-colonel.

En juillet 2018, le gouvernement canadien avait annoncé qu'il prolongeait jusqu'en 2023 la participation du Canada à la mission de l'OTAN en Lettonie.

Mille soldats de neuf pays de l’OTAN participent ainsi à cette mission qui renforce la présence des alliés occidentaux sur la frontière est des pays de l’OTAN , précise le lieutenant-colonel.

Mike Reekie convient qu’il s’agit de frontières près de la Russie avec qui il existe une certaine tension, mais cette tension se déroule au niveau politique, dans les négociations et les échanges diplomatiques entre les Russes et l’Union européenne . Pour nous, ajoute-t-il, c’est une mission au niveau tactique entre nos forces et les forces des pays baltes.

130 soldats basés à Shilo se préparent à partir pour la Lettonie. Photo : Radio-Canada

Pour le Canada, dit-il, il ne s’agit pas d’une mission d’entraînement, mais d’exercices collaboratifs avec les pays hôtes.

Participer aux efforts des organisations internationales comme l’OTAN et l’Organisation des Nations unies (ONU), c'est une grosse partie de notre politique de défense du Canada , explique le lieutenant-colonel.