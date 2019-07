Qui paiera pour remplacer les articles en plastique à usage unique?

Les pailles, verres, ustensiles et sacs de plastique sont appelés à disparaître du paysage canadien. Mais ni le consommateur ni les entreprises ne veulent payer pour ce changement.

À Kingston, beaucoup de gens n'aiment pas les articles de plastique à usage unique. Les options de remplacement plus écologiques coûtent cependant plus cher.

Vidyut Banerjee, propriétaire du Kingston Coffee House Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Au Kingston Coffee House, le propriétaire dit que pour remplacer les verres et les couvercles par des articles compostables, il devrait demander 0,20 $ de plus par café.

Je ne veux pas augmenter mes frais par crainte de perdre des clients, surtout dans un marché aussi concurrentiel que le nôtre. Vidyut Banerjee, propriétaire, Kingston Coffee House

Au début juin, le professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie Sylvain Charlebois publiait une étude dans laquelle il démontre qu’un peu plus de 87 % des répondants se disaient conscients de l'impact sur l'environnement des emballages en plastique à usage unique.

Un nombre encore plus élevé de participants (environ 94 %) étaient même motivés à réduire leur consommation de plastique pour des raisons écologiques.

Cependant, 38 % seulement sont disposés à payer davantage pour des articles dans des emballages biodégradables. Et environ 83 % ont déclaré qu'ils ne voudraient pas payer plus de 2,5 % de plus à la caisse pour ces emballages.

Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Remplacer le plastique dans les supermarchés peut représenter un autre problème, selon le professeur Charlebois : celui de la salubrité des aliments. Le plastique utilisé présentement est gage de salubrité tout en étant peu coûteux.

Il y a des règles de salubrité assez strictes au Canada et il faut les suivre. Moi, j’ai beaucoup de difficulté à voir comment l’industrie peut utiliser moins de plastique, pour garder nos produits plus salubres, et c’est ce que les Canadiens veulent! Des produits salubres qui ne représentent pas un danger pour leur santé. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie

Selon les analyses des experts de l’Université Dalhousie, les Canadiens préféreraient la solution compostable. L’emballage compostable coûterait entre 20 et 50 % plus cher.

Vidyut Banerjee croit qu’une augmentation importante de la demande pourrait faire baisser les prix des emballages compostables. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

De retour au café, Vidyut Banerjee, pense que si toutes les grandes chaînes de restauration rapide exigent d’avoir accès à des articles biodégradables, il y aurait des économies d’échelle.

Les manufacturiers diminueraient le prix de ces articles et ils deviendraient aussi abordables que les contenants à usage unique que nous utilisons présentement , conclut M. Banerjee.