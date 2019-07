Un nouveau centre de services de santé à Hearst

La construction de l’édifice avait été amorcée il y a un an.

Nicole Lacroix-Morin en est propriétaire avec son mari Stéphane Morin.

Elle explique qu’il s’agit de l’aboutissement d’un rêve de regrouper des services professionnels.

Quand les gens viennent pour un service, ils sont près de l’autre. Tout est au même endroit. Nicole Lacroix-Morin

Mme Lacroix-Morin souligne aussi que le centre a permis à de jeunes professionnels originaires de la région d’y revenir.

L'inauguration du Centre professionnel Lacroix-Morin a eu lieu lundi. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le Bureau de santé Porcupine se réjouit de la relocalisation de ses locaux près du centre-ville à Hearst.

Nous sommes beaucoup plus proches de notre population plus vulnérable. On voit déjà des bénéfices d’avoir changé d’emplacement , affirme Joëlle Aubin, gestionnaire des services de santé et bien-être au Bureau de santé Porcupine.

Les locaux sont aussi maintenant accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

La clinique de soins dentaires Greenstone Dental Hearst est la troisième du Dr Jakob Marszowski, après celles de Longlac et de Geraldton.

La propriétaire du centre professionnel, Nicole Lacroix-Morin, en compagnie du propriétaire de la clinique Greenstone Dental Hearst, Jakob Marszowski, et de la dentiste Amélie Fournier. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La clinique emploie une nouvelle dentiste à temps plein, ainsi que des hygiénistes dentaires.

Selon les responsables, la clinique comprend de l’équipement à la fine pointe de la technologie.