Des bâtons de Popsicle géants au parc des Pionniers

Ces sculptures ont été créées par neuf artistes originaires de la Manicouagan. Ceux-ci avaient une semaine pour monter leur oeuvre dans le parc à partir de 120 bâtons de six pieds de haut.

Les neuf œuvres ont été inaugurées dimanche.

Une dixième sculpture, de l'artiste Don Darby, devrait également être installée d'ici deux semaines.

Les sculpteurs ont installé leurs oeuvres dans la semaine du 30 juin. Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Ce projet de structures éphémères est une nouvelle forme des cinq Symposiums de sculptures éphémères qui ont eu lieu à Baie-Comeau entre 2001 et 2005.

C’est essentiellement la même chose, c’est juste qu’à l’époque, il y avait une quinzaine de sculptures, il y avait plus de bâtons par artiste et il n’y a plus de concours et de prix du public , illustre le président du conseil d'administration du Grand Rappel, Daniel Le Saulnier.

Les artistes participants : Bernard Gendron

Bernard Imbeault

Collectif de la Dérive (Catherine Arsenault et Richard Ferron)

Don Darby

Emilie Pedneault

Gaston Arsenault

Giuseppe Celotto

Mario Gagnon

Richard Tremblay

​Yves Gendron

​Beaucoup plus que des bâtons de Popsicle

Le choix des bâtons de Popsicle géants comme matériau principal est apparu un peu par hasard, explique le fondateur du projet, Yves Gendron.

Quand j’ai mis sur pied le projet [en 2001], je cherchais un matériau en fonction des richesses naturelles qu’on avait ici. Comme j’avais des contacts à [la papetière], je me suis dit qu’on prendrait du bois et la magie a opéré! , ajoute M. Gendron.

Ces planches aux coins arrondis sont facilement manipulables pour les artistes et amusantes aux yeux des enfants, affirme M. Gendron. Ça a tapé dans le mille! , s'exclame-t-il.

De voir des bâtons de Popsicle assemblés, ça fait un pas vers les gens; ça montre qu’est-ce qu’on peut faire en étant créatifs , rétorque Daniel Le Saulnier.

La sculpture de l'artiste Yves Gendron rappelle les vagues sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Plusieurs des œuvres sont inspirées de la vie maritime. Celle d’Yves Gendron prend la forme de trois vagues recouvertes de pierres et de sable, en référence au fleuve Saint-Laurent, qui s’étend juste en face.

Le thème s’est imposé de façon un peu naturelle , indique Yves Gendron.

En plus de bonifier le paysage de la ville, le projet vise à mettre en valeur des artistes visuels qui ont marqué l'histoire de Baie-Comeau et qu'ils deviennent une référence dans la région, selon M. Le Saulnier.

C’est une bonne chose qu’on ait des références de sportifs ou d’hommes politiques, mais on peut aussi être fiers des artistes et des œuvres qui sont créées dans la région. Daniel Le Saulnier, président du conseil d'administration du Grand Rappel

Les organisateurs espèrent que les nouvelles sculptures restent en place au moins un an.