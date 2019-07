IBM brevette une montre qui se transforme en tablette

Le surprenant appareil n’en est qu’à l’état d’idée pour le moment, puisqu’il n’existe que sous forme de dessins dans un brevet (Nouvelle fenêtre) obtenu par IBM le 11 juin dernier.

Dans le document, l’écran ordinaire de la montre atteint les quatre bordures de la face avant et le contour du boîtier est invisible.

Cet écran pourrait théoriquement être étendu grâce à un système de tiroirs permettant de dissimuler des écrans dans le boîtier. Ces écrans supplémentaires pourraient être glissés pour former un panneau qui serait quatre ou même huit fois plus grand que l’affichage principal.

Cela signifie que la montre pourrait potentiellement afficher les mêmes applications qu’un téléphone ou qu’une tablette, alors que les petits écrans des montres connectées actuelles ne permettent de montrer qu’un nombre limité d’informations.

« Au cours des dernières années, le marché des appareils mobiles est devenu bondé alors que les fabricants créaient des gammes d’appareils ayant différentes formes pour plaire aux consommateurs », écrit IBM dans le brevet.

« Les utilisateurs possèdent souvent divers appareils mobiles leur servant à accomplir différentes tâches (par exemple, une tablette pour les vidéoconférences et pour naviguer sur le web, un téléphone pour passer des appels et envoyer des messages, et une montre pour recevoir des notifications et planifier son horaire) », poursuit l’entreprise.

Une invention comme celle décrite dans le document – si elle voyait éventuellement le jour – serait une façon de réunir les fonctionnalités de tous ces appareils sur un seul objet.