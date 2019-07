L'équipe de sauvetage ne pense pas pouvoir libérer les trois baleines empêtrées

Une tâche très difficile attend l'Équipe de sauvetage de Campobello. Son directeur, Mackie Greene, dit ne pas s’attendre à pouvoir toutes les libérer. Il espère pouvoir en sauver au moins une.

En évaluant la difficulté de cette tâche sur une échelle de 1 à 10, l'équipe de sauveteurs la situe à 8.

Le groupe a quitté l’île de Campobello, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, lundi matin. Elle fait la route jusqu'à Shippagan, à 500 km de là, dans le nord-est de la province. Les membres de l’équipe mettront leur bateau gonflable à l’eau mardi et se lanceront à la recherche des baleines en question.

Six baleines noires de l’Atlantique Nord sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent depuis le mois de juin.

Il s’agit d’une espèce menacée et il faut éviter qu’il y ait plus de morts , explique M. Greene.

Les chercheurs ont entrepris le travail de nécropsie vendredi matin sur une plage de l'île Miscou. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Un avion de Transports Canada a aperçu la première baleine noire à l’est de la Gaspésie, selon le ministère des Pêches et des Océans ( MPOministère des pêches et océans ). Elle semblait traîner des cordages des deux côtés de sa tête et de son corps. L’animal n’est pas encore identifié.

Un chercheur a signalé la deuxième baleine à l’est de Miscou. Elle semblait tirer aussi un cordage. Les intervenants croient qu’il s’agit de la baleine No 4423 qui s’était retrouvée dans la même fâcheuse situation en eaux américaines, en avril.

La troisième baleine, No 4400, a été aperçue le 29 juin à l’est de Miscou par la Garde côtière et le MPOministère de pêches et océans . Un cordage enroulé autour de sa queue semble relié à un objet lourd. Elle a été aperçue à nouveau dans la même situation mardi dernier.

Les trois baleines ont été signalées dans des zones où la pêche est interdite, indiquent les autorités. Certains secteurs du golfe sont présentement fermés à la pêche pour réduire le risque que des baleines s’empêtrent dans cet équipement.

Deux autres membres de l’Équipe de sauvetage de baleines de Campobello vont travailler avec Mackie Greene.

Des avions de Transports Canada et de l’agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAANational Oceanic and Atmospheric Administration ) vont tenter d’établir la position exacte des trois baleines. Des bateaux du MPOministère des pêches et océans et de la Garde côtière participeront à l’opération.

C’est une opération de taille et les intervenants vont faire tout ce qu’ils peuvent , souligne Mackie Greene.

Les conditions météorologiques sont déterminantes

L’Équipe de sauvetage de baleines attendait depuis environ une semaine une amélioration des conditions météorologiques, soit des vents faibles et des eaux calmes, pour entreprendre ce travail.

Si le beau temps demeure, le groupe estime que sa mission peut durer une semaine.

L'équipe de sauvetage de baleine de Campobello en action. Photo : Gracieuseté de Neil Green

Plus l'eau est calme, plus il est facile pour les sauveteurs de repérer la baleine et des cordages dans lesquels elle est empêtrée, explique-t-il.

Lorsque la mer est agitée, il est beaucoup plus difficile pour les membres de l'équipage de travailler dans l'eau, mais aussi d'approcher la baleine qui devient de plus en plus inquiète lorsque leurs bateaux approchent.

Un travail difficile pour les sauveteurs

L’Équipe de sauvetage de baleines de Campobello est allée à la rescousse d'une petite baleine à bosse, il y a presque deux semaines, près de l'île Miscou.

Les baleines noires de l'Atlantique qu'elle tentera de sauver ces prochains jours seront les premières de cette espèce à être secourue par les sauveteurs de Campobello cette année.

Mackie Greene explique que le simple fait de repérer les baleines est une tâche très difficile et complexe en soi. Les sauveteurs devront ensuite tenter de s'approcher des mammifères marins sans leur faire trop peur, pour être en mesure de couper les cordages, qui sont parfois très courts.

Ces baleines et elles sont blessées, elles ont mal, donc tu te sens vraiment mal. Tu es tellement absorbé par ce qui se passe que tu n'es même pas vraiment conscient du danger. Mackie Greene, directeur de l’Équipe de sauvetage de baleines de Campobello

En 2017, Ottawa a pesé les pour et les contre d'interdire le sauvetage de baleines. Dans la colonne des pour, des vies humaines seraient épargnées, peut-on lire dans un document. Photo : CBC/Karissa Donkin

Mackie Greene ignore combien de temps l'équipe prendra pour seulement repérer les trois baleines noires, parce qu'aucune d'entre elles n'a de satellite ou de puces et elles ne sont repérables que par avion.

C'est comme trouver une épingle dans une meule de foin , dit-il.

Selon les renseignements de CBC