Le réseau cellulaire est « la priorité dans la région de Mékinac », dit Sonia LeBel

« On travaille très activement sur le dossier avec la MRC et la Municipalité », assure la députée et ministre de la Justice, Sonia LeBel.

Elle précise qu'une rencontre a eu lieu entre le cabinet du ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon et le maire Serge Deraspe à ce sujet. Elle assure qu'elle travaille à ce que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban soit l'une des premières à bénéficier d'un réseau cellulaire étendu, quitte à faire l'objet d'un projet pilote.

En 2019, ce n'est plus un luxe, c'est un outil de travail, un outil de sécurité. Sonia LeBel, député de Champlain

Lors d'un point de presse tenu lundi avant-midi, le maire Serge Deraspe a interpellé les gouvernements provincial et fédéral au sujet de la couverture du réseau cellulaire.

Il n’y a aucune couverture cellulaire et ça aurait été drôlement utile cette fin de semaine, ne serait-ce que pour faciliter le travail de nos bénévoles qui étaient sur place pour prêter main-forte à la force policière et à nos pompiers volontaires , a déclaré le maire Serge Deraspe.

J’ose espérer que le message sera entendu. Serge Deraspe, maire de Notre-Dame-de-Montauban

Le maire affirme avoir une écoute attentive de la part de la ministre LeBel. Elle travaille beaucoup avec nous sur ce dossier , dit-il.

Il affirme que le ministre et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, François Philippe Champagne est également très sensibilisé à cette problématique-là .

Le maire de Notre-Dame-de-Montauban, Serge Deraspe, interpelle les gouvernements provincial et fédéral pour améliorer le réseau cellulaire. Photo : Radio-Canada

Une dure épreuve pour la famille

La mairesse suppléante, Marjolaine Morasse, a précisé lundi après-midi que les deux amis étaient en randonnée, quand l’accident est survenu vendredi.

L’un des deux, un homme âgé d’une trentaine d’années, a perdu pied et a été emporté par le courant dans le parc des Chutes-de-Montauban.

Il n'a toujours pas été trouvé. Les recherches se poursuivent.

Mme Morasse accueille chez elle la famille de l’homme disparu. Elle trouvait naturel de les aider.

Elle a demandé aux médias de se tenir loin de sa résidence pour que la famille puisse vivre ce drame dans la sérénité. Chez nous, c’est comme un havre de paix et je tiens à respecter cela , dit-elle.

C’est déjà assez douloureux comme ça , ajoute Marjolaine Morasse.

Elle affirme être en communication constante avec les proches qui sont à l’extérieur de la région.

C’est un triste accident. Marjolaine Morasse, mairesse suppléante de Notre-Dame-de-Montauban

Émotive, la mairesse suppléante a dit souhaiter que l’homme soit retrouvé au plus vite.

C’est une rivière qui est magnifique, mais puissante. Il faut être excessivement prudent avec cette rivière-là , affirme le maire Serge Deraspe.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard et de Maude Montembault