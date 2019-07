Hausse de travailleurs agricoles étrangers en Abitibi-Témiscamingue

Les agriculteurs de la région engagent de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires.

Avec la rareté de main-d'oeuvre, les entreprises agricoles se tournent vers des travailleurs saisonniers provenant d'ailleurs, notamment d'Amérique latine.

Selon Sylvie Côté, copropriétaire de la ferme Nordvie, le manque de main-d'oeuvre a poussé l'entreprise à embaucher des travailleurs étrangers, l'an dernier.

Sans eux, on ne pourrait pas faire tout l'entretien des surfaces et faire les récoltes aussi. Plus ça va, plus c'est difficile d'engager des Québécois , explique-t-il.

Les cueilleurs étaient moins nombreux la semaine dernière, sous une grosse chaleur. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La ferme Nordvie a embauché deux travailleurs du Mexique l'année dernière, et trois cette année.

Stéphane Groux, gérant de la Bleuetière du Montreuil au Témiscamingue, embauche des travailleurs guatémaltèques depuis plus de 10 ans. Cependant, le nombre de travailleurs étrangers sur sa ferme a significativement augmenté depuis deux ans. Cet été, 28 employés du Guatemala et 6 du Mexique travailleront sur ces terres, alors qu'auparavant il en embauchait cinq par saison.

Là avec la récolte, le manque de personnel et le nouveau marché qu'on essaie de développer ça me prend des cueilleurs à la main, c'est pour ça qu'on en a plus depuis deux ans , indique-t-il.

Cependant, Stéphane Groux n'attribue pas uniquement à la pénurie de main-d'oeuvre la hausse de travailleurs étrangers dans son entreprise.

C'est vraiment un travail manuel, et cueillir des bleuets à la main, on va le dire, c'est des personnes assez âgées qui faisaient ça , précise-t-il. Ces employés sont maintenant trop âgés pour poursuivre.

La nature du travail, plutôt manuelle, et le fait que l'emploi soit saisonnier attirent peu les gens de la région.

Le problème, c'est qu'il y a tellement d'emplois disponibles, tout le monde cherche de l'emploi, ce qui fait que pour un emploi temporaire, c'est plus compliqué , soulève Stéphane Groux.

Le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour l'Abitibi-Témiscamingue Pascal Rheault note aussi une augmentation de la demande des travailleurs étrangers dans les entreprises agricoles de la région.

Si on recule de trois ou quatre ou cinq ans, c'était juste dans les bleuetières ou au niveau horticole, mais maintenant il y en a aussi dans les fermes laitières et dans les fermes bovines , soutient-il.

Pascal Rheault, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Camille Lalancette

Cette année, une vingtaine d'entreprises agricoles ont fait appel au centre d'emploi agricole de l'UPA pour faire venir des travailleurs étrangers.

Toutefois, l'UPA incite les agriculteurs à prioriser l'embauche de travailleurs locaux. Par exemple, le programme FermEmploi offre de l'aide financière aux entreprises agricoles pour former des employés de la région.

On aime autant essayer de travailler avec du monde de la place pour donner de l'emploi ici, mais quand on ne réussit pas à pourvoir de postes pour les entreprises, et bien on se tourne vers des travailleurs étrangers , dit Pascal Rheault.

Une main-d'oeuvre productive

Malgré les étapes supplémentaires que nécessite l'embauche de personnes venant d'ailleurs, Stéphane Groux note que ses employés étrangers sont motivés.

J'ai de la main-d'oeuvre fiable, ils sont là pour travailler, remarque-t-il. Moi il faut vraiment que je les arrête parce que sinon ils travailleraient. C'est facile de travailler avec des gens comme ça. Selon la loi, les travailleurs doivent avoir au minimum 32 heures consécutives de congé par semaine.

Sylvie Côté abonde dans le même sens. Ce sont de bons travailleurs, ils connaissent le travail, ils sont habitués de travailler dur, et ils veulent faire beaucoup d'heures , indique-t-il.

Pas juste au Québec

Selon un sondage du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture, 47 % des répondants sont incapables de combler leurs besoins de main-d'œuvre. De plus, les travailleurs étrangers représentaient un emploi sur six dans le secteur agricole canadien en 2017, soit 60 000, alors qu'en 2014, ils étaient 45 600.