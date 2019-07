Embarcations gonflables : un enfant emporté par le courant échappe à la noyade à Cap-Pelé

Alors qu’une chaleur extrême frappait le Nouveau-Brunswick samedi, Lisa Babineau s’est rendue à la plage de l’Aboiteau avec ses deux enfants, Declan, 7 ans, et Chloé, 9 ans. Ils vont souvent à cette plage parce qu’elle est moins occupée que la plage Parlee, à Shediac, mais il n’y a aucun sauveteur.

Dès qu’ils sont arrivés, les enfants se sont lancés à l’eau avec leurs embarcations gonflables comme on en voit beaucoup depuis quelques années. Ils sont toujours excités d’aller se baigner , dit Lisa Babineau.

Des embarcations gonflables de toutes formes sont de plus en plus populaires, notamment sur les réseaux sociaux. Photo : iStock / DisobeyArt

Si Chloé sait bien nager, Declan n’a pas encore suivi de cours de natation. Mais Lisa Babineau avait ses enfants à l’oeil et ils étaient seulement à 20 pieds de la plage, assure-t-elle. Elle a tourné les yeux quelques secondes, le temps d’aller chercher les serviettes pour être prête quand ses enfants voudraient sortir de l’eau. En se retournant, elle a vu sa fille Chloé tenter de secourir son petit frère qui prenait le large.

Sans y penser, elle a enlevé sa robe et s’est jetée dans l’eau pendant que sa fille revenait sur le rivage. J’ai commencé à nager, mais le plus que j’essayais...ça allait vite, ça doit être le vent, il n’est pas pesant mon petit, 42 livres. Ça l’a emporté.

Je nageais, je nageais. Il criait pour que je le sauve, mais je ne pouvais pas. Lisa Babineau

Malgré sa formation de sauveteur et d'instructeur de natation, Lisa Babineau n’a pas réussi à atteindre son fils, emporté par le courant. À bout de souffle et épuisée, elle a dû prendre une décision qu’elle ne souhaite à aucun parent : J’ai décidé de retourner...Je ne me serais jamais pardonnée si... , dit-elle, alors que sa gorge se noue et que les larmes commencent à couler. Elle est incapable de terminer sa phrase.

Sauvé grâce à l’entraide

De retour sur la plage, Lisa a pu demander de l’aide. Dans l’eau, elle avait beau crier, personne ne l’entendait à cause du vent et du bruit des vagues.

Elle a appelé le 911 alors que d’autres plaisanciers lui ont prêté main-forte. Beaucoup se sont lancés à l’eau en espérant rattraper Declan. Parmi eux, Karim, le voisin de plage de Lisa qui était en vacances avec sa femme et ses deux filles. Chloé l’a avisé dès qu’elle est sortie de l’eau que son frère et sa mère étaient en danger. Après des efforts considérables, il est le seul à avoir réussi à rejoindre Declan, qui avait finalement réussi à s’accrocher à une corde dans l’eau.

Il a risqué sa vie pour sauver mon fils. Lisa Babineau

Lisa Babineau raconte son histoire afin qu'aucun autre parent n'ait à prendre la décision qu'elle a dû prendre samedi. Photo : Radio-Canada

En même temps, des plagistes ont appelé des amis qui étaient sur un quai à quelques kilomètres de la plage. Ils sont arrivés peu après Karim, qui avait déjà rassuré le petit, lui ont donné un gilet de sauvetage et l’ont ramené auprès de sa mère. « Je l’ai embrassé fort. Il pleurait, il avait froid. Les pompiers étaient enfin arrivés, ils l’attendaient. »

Il y avait des anges cette journée-là sur la plage. Lisa Babineau

Les embarcations gonflables sont-elles dangereuses?

L’histoire de Declan s’est bien terminée, mais sa mère sait que les choses auraient pu se passer autrement avec un peu moins de chance et surtout sans l’aide de plusieurs personnes. Il y a des noyades toutes les années. C’est important de passer le message parce que je ne pense pas qu’un autre parent aimerait passer à travers cette décision. J’ai pris la décision sur le coup, mais maintenant je joue les différents scénarios dans ma tête.

S’il était tombé dans l’eau, il n’aurait pas survécu, il se serait noyé. Lisa Babineau

Lisa Babineau tire plusieurs conclusions de cet accident. Premièrement, la supervision constante des parents est importante.

Deuxièmement, les embarcations gonflables à la plage, c’est terminé pour elle. C’est attirant comme jouet, j’en ai vu plein à la plage cet après-midi-là. Mais on n’a aucun contrôle sur ça. La mer montait, il ventait fort, le courant...c’était les conditions idéales pour que Declan se fasse emporter.

Chose certaine, Declan, qui se porte bien, suivra bientôt des cours de natation.