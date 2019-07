Feux de forêt : d'autres évacués attendus à Winnipeg lundi

Les derniers résidents des Premières Nations de Pauingassi et de Little Grand Rapids, évacués en raison de la fumée épaisse provenant de feux de forêt, sont attendus à Winnipeg lundi.

Les évacuations ont commencé dimanche, alors que les évacués fuyaient la fumée des feux de forêt du nord-ouest ontarien et de l’est du Manitoba.

Michelle Palansky, porte-parole de la Croix-Rouge canadienne au Manitoba, indique que la situation est fluide. La Croix-Rouge supervise l’évacuation pour le compte de Services aux Autochtones Canada.

Nous avons complété l’évacuation des résidents de Little Grand Rapids qui étaient en priorité numéro 1, et nous précédons avec l’évacuation de ceux de Pauingassi qui sont en priorité 1 , dit-elle.

Les évacuations sont de nature préventive et concernent les gens dont la santé est à risque en raison de la fumée épaisse.

La croix-Rouge attend lundi un autre 78 personnes évacuées de la Première Nation Pauingassi. Photo : Fournie par la Croix-Rouge canadienne

Un total de 114 personnes de Little Grand Rapids est déjà à Winnipeg. Ce sont des bébés, leurs parents et des gens ayant des problèmes respiratoires. À ceux-là s’ajoutent 78 résidents de Pauingassi, une communauté située à 280 km au nord de Winnipeg. Ils doivent arriver à Winnipeg d’ici la fin de la journée lundi.

Les personnes évacuées sont hébergées dans des hôtels de la capitale en attendant que la fumée se dissipe.

C’est la deuxième fois en un an que des résidents de Pauingassi et Little Grand Rapids doivent quitter leur maison. En mai 2018, un feu de forêt à proximité de leur communauté avait entraîné l’évacuation de plus de 400 personnes qui avaient dû être hébergées dans des hôtels de Winnipeg pendant plus d’un mois avant de pouvoir regagner leur demeure.

Alors que le ciel est toujours recouvert de fumée dans l’est de la province, la Croix-Rouge continue de surveiller la situation pour évaluer si d’autres évacuations sont nécessaires.