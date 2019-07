Un jeune homme de Grand-Sault meurt dans un accident de VTT

Peu après 2 h dans la nuit de dimanche à lundi, la Gendarmerie royale du Canada a reçu un appel concernant un accident avec un véhicule hors route dans une zone boisée près de la route 130.

Les policiers croient que le véhicule s'est renversé sur le côté en effectuant un virage lorsque le conducteur a été éjecté du véhicule.

L'homme de 25 ans a subi des blessures graves et a été transporté à l'hôpital de Moncton. Il a succombé à ses blessures lundi matin.

Les deux autres passagers qui prenaient place dans le véhicule n'ont pas été blessés.

L'enquête sur la cause de la collision se poursuit, mais les policiers croient que l'alcool et la vitesse pourraient être en cause.