Tarification du carbone : Québec ira défendre son autonomie en Cour suprême

En point de presse lundi matin, le premier ministre du Québec, François Legault, a précisé que son gouvernement est en faveur d’une tarification du carbone, mais que cela doit relever exclusivement des provinces.

Pour nous, c’est important de protéger les champs de compétence des provinces. J’ai été clair avec les premiers ministres des autres provinces qui s’opposent pour d’autres raisons à cet empiétement [fédéral]. Nous, on veut protéger les compétences du Québec. François Legault, premier ministre du Québec

À l’heure actuelle, la taxe fédérale sur le carbone ne s’applique qu’au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. L’Alberta, où le nouveau gouvernement conservateur vient d’abolir une taxe du genre, sera aussi visée dès le 1er janvier.

Le Québec n’est pas visé par la décision du gouvernement fédéral, puisqu'il s’est joint à une bourse du carbone qui inclut également la Californie il y a plusieurs années.

Ni pour ni contre la Saskatchewan , plaide la ministre LeBel

La ministre québécoise de la Justice, Sonia LeBel, affirme pour sa part qu'il est hautement pertinent d'intervenir dans ce dossier, afin de saisir l’occasion pour venir réaffirmer la compétence provinciale en matière de lutte contre les changements climatiques .

Selon elle, Québec a décidé de faire valoir son point de vue après que les cours d'appel de la Saskatchewan et de l'Ontario, saisies par leurs gouvernements respectifs, eurent jugé qu'Ottawa agissait dans un domaine qui relève de sa compétence exclusive .

Ce n’est pas de se ranger ni pour ni contre la Saskatchewan. Nos arguments seront différents. Mais comme les cours d’appel ont décidé que c’était de compétence fédérale exclusive, je pense qu’il est important pour le Québec d’aller réaffirmer sa position. Sonia LeBel, ministre de la Justice du Québec

Si on parle de débat [sur la] compétence fédérale, probablement que nos arguments vont se rejoindre sur certains aspects , a-t-elle convenu par la suite. Maintenant, les motivations pour lesquelles on conteste, ce ne sont pas les mêmes. On a notre propre marché .

La ministre a par ailleurs précisé que la loi fédérale place techniquement sous supervision fédérale le système de tarification du carbone choisi par le Québec.

Présentement, nous avons notre propre marché du carbone, qui a été jugé selon les critères de la loi fédérale comme étant adéquat pour 2019, mais pour l’année 2019 seulement , a-t-elle souligné. Donc, on est sujet à supervision chaque année jusqu’en 2030.

Une volte-face après six mois de réflexion

La décision de se présenter en Cour suprême constitue une volte-face pour le gouvernement caquiste. En décembre, le premier ministre Legault avait assuré qu’il n’avait pas l’intention d'intervenir « ni d'un côté ni de l'autre » dans ce dossier.

On ne va pas se mêler de ce conflit entre M. Trudeau et certaines provinces , avait-il dit, après avoir pourtant réitéré qu’il tenait à l’autonomie des provinces.

En campagne électorale, à l’automne 2018, M. Legault avait en outre promis qu'il serait l'allié du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans la lutte contre les changements climatiques.

M. Legault nie avoir retourné sa veste. « Moi et Justin Trudeau, on est tous les deux d’accord pour mettre un prix sur le carbone, mais il y a plusieurs façons de le faire, et je pense que ça devrait être à chaque province à décider comment le faire », a-t-il plaidé.

Le premier ministre s’est montré quelque peu hésitant lorsqu'il a été interrogé sur ce qu’Ottawa devrait faire devant le refus de certaines provinces de tarifer le carbone, considéré comme le meilleur moyen de lutter contre les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.

Bien, écoutez : c’est pour ça qu’il faut avoir un leadership au fédéral , a-t-il laissé tomber dans un premier temps. Quand je parle aux premiers ministres des autres provinces, je pense que tout le monde souhaite réduire les GES. Maintenant, le plan que chaque province doit se donner, ça doit relever de chaque province , a-t-il enchaîné.

Selon M. Legault, il importe d’empêcher tout précédent susceptible d’empiéter sur les pouvoirs des provinces. Il faut être prudent, en éducation, en santé, en recherche. On aimerait, nous, au contraire, avoir plus de pouvoirs en matière d’immigration , a-t-il fait valoir.

Je pense qu’il faut garder jalousement ses pouvoirs, les pouvoirs actuels des provinces, et il faut aller vers plus d’autonomie, plus de compétences pour les provinces. François Legault, premier ministre du Québec

Le gouvernement de la Saskatchewan a décidé de porter sa contestation judiciaire de la tarification sur le carbone devant la Cour suprême du Canada après que la Cour d’appel de la province lui eut donné tort.

Regina demande spécifiquement au plus haut tribunal du pays de se prononcer sur deux questions :