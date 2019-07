Pêcheurs et scientifiques s'affrontent sur le nombre de dorés jaunes dans le lac Winnipeg

En réponse aux craintes de scientifiques sur le nombre de dorés dans le lac Winnipeg, le gouvernement provincial a récemment commencé à racheter des quotas de pêche pour les dorés jaunes.

La province a aussi annoncé que les mailles des filets de pêche allaient devenir plus grosses pour permettre aux jeunes dorés jaunes et autres espèces de poissons de passer à travers et se reproduire.

Or, les membres de l'industrie de la pêche, qui sont depuis longtemps en désaccord avec les biologistes, ont réagi par une décision inattendue : ils ont voté en faveur de la dissolution d'un conseil de cogestion avec la province.

Ils entendent aussi créer leur propre collectif et faire leur propre recherche avec l’espoir qu’elle servira de contre-argument aux avis selon lesquels le doré est en difficulté.

« Nous pouvons avoir nos propres scientifiques et disposer de nos propres recherches et données », affirme Einar Sveinson, un pêcheur de quatrième génération basé à Gimli, au bord du lac, et président de Pioneer Commercial Fishers du Manitoba.

Ses filets de pêche ont été remplis tout au long de la saison printanière de pêche commerciale, qui se termine mercredi.

« Dans l'ensemble, la saison a été fantastique, tout comme les 10 ou 15 dernières années. Il n'y a pas eu de différence notable par rapport aux autres [saisons] », dit-il.

Le doré jaune, trésor pour les pêcheurs

Une semaine avant la fin de la saison, sur le bateau d’Einar Sveinson, il y a plus de dorés jaunes que n’importe quelle autre espèce.

« J’ai le sentiment que l’industrie est vraiment bonne et je suis optimiste pour l’avenir », dit-il.

Le doré est la pierre angulaire du modèle d’affaire d’Einar Sveinson, mais cette ressource est en train de réduire, selon les organismes de réglementation des pêches provinciaux et des biologistes indépendants préoccupés par l'avenir du stock.

Einar Sveinson fait partie d'une famille de pêcheurs sur le lac Winnipeg depuis quatre générations. Photo : Radio-Canada

Dans une dynamique qui se joue partout dans le monde, les pêcheurs commerciaux et les scientifiques ont des idées très différentes sur ce qui se passe sous la surface de l'eau et sur la manière dont les stocks devraient être gérés.

Einar Sveinson, comme beaucoup de pêcheurs commerciaux sur le lac Winnipeg, dit ne pas faire confiance aux scientifiques qui, selon lui, passent leurs journées assis à leur bureau.

Les espèces invasives pointées du doigt

En moyenne chaque année, les pêcheurs commerciaux manitobains livrent 4,6 millions de kilos de dorés jaunes à l’Office fédéral de commercialisation du poisson d’eau douce, qui exporte une grande partie des prises vers les États-Unis.

Reste que le ministère manitobain du Développement durable, responsable de la régulation de la pêche dans la province, liste les stocks de dorés jaunes comme étant satisfaisants, mais en détérioration.

Les scientifiques de la province affirment que le doré prend plus de temps à mûrir, finit par être plus petit à l'âge adulte et est pêché à un rythme insoutenable.

Les biologistes soutiennent que la pêche commerciale n'est pas la principale raison du déclin des stocks de doré jaune. De plus, ils ne signalent aucun des problèmes environnementaux interdépendants qui touchent le lac Winnipeg, y compris la présence de trop nombreux nutriments dans ses eaux, la croissance de la prolifération d'algues qui en résulte ou l'arrivée récente de moules zébrées envahissantes.

Au lieu de cela, les biologistes soulignent la quasi-disparition d'une autre espèce envahissante du lac Winnipeg : l’éperlan arc-en-ciel.

Pendant près de deux décennies, le doré du lac Winnipeg a prospéré grâce à un régime composé d'éperlan arc-en-ciel, une espèce européenne apparue pour la première fois dans le lac en 1991.

Ce poisson-proie huileux permettait au doré de grossir considérablement, tant en taille qu'en nombre, jusqu'à l'effondrement de la population d'éperlans, qui est peut-être due au réchauffement des eaux du lac.

Il y a maintenant tellement peu d'éperlans dans le lac Winnipeg qu'ils ne figurent même pas dans les relevés au chalut menés par des scientifiques fédéraux, affirme Rob Olson, directeur de la faune et des pêches pour le ministère du Développement durable.

« Nous n'en trouvons littéralement aucune trace dans le bassin nord », précise-t-il, ajoutant que l'éperlan n'a pas encore été remplacé par des espèces de proies indigènes telles que le cisco et le méné émeraude.

« Depuis un sommet en 2008 et 2009, les prises [de dorés] ont diminué de façon constante », dit Rob Olson.

« C'est donc une préoccupation pour nous et c'est en partie la raison pour laquelle nous avons instauré certains des changements que nous avons proposés pour le printemps prochain. »

Mesures insuffisantes

Le rachat de quotas et l'augmentation de la taille des mailles des filets de pêche sont de bons premiers pas, mais ils ne sont pas suffisants pour empêcher de nouvelles baisses du nombre de poissons, selon le biologiste de l'Université de Winnipeg, Scott Forbes.

Scott Forbes, biologiste à l'Université de Winnipeg, est pense que les stocks de dorés jaunes dans le lac Winnipeg pourraient s'effondrer. Photo : Radio-Canada

Depuis des années, il met en garde contre un effondrement imminent des stocks de doré et critique un système de quotas qui permet aux pêcheurs commerciaux de cibler l’une des trois espèces - doré jaune, doré noir ou grand corégone - afin de maximiser leurs prises et leurs profits.

« Il y a véritablement beaucoup de poissons dans le lac, mais c’est juste de savoir quels poissons sont dans le lac », ajoute le biologiste.

« Actuellement, nous récoltons près de 60 % de la population exploitable de dorés. La récolte durable représente un peu plus de la moitié de celle-ci », explique-t-il.

« Si nous continuons à faire ce que nous faisons, nous entraînerons l'effondrement de la population, comme cela a été fait à la fin des années 1960 », s’alarme Scott Forbes.