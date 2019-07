Vaste opération de recherche sur le Saint-Laurent à la suite d’un naufrage

La garde-côtière et les autorités policières sont toujours à la recherche d’un pêcheur qui a disparu dans le fleuve Saint-Laurent lundi matin au large de l’arrondissement de LaSalle.

Les recherches ont commencé sur le fleuve vers 8 h 20 lundi matin, après que deux hommes qui traversaient le cours d'eau se soient retrouvés à la dérive en raison du renversement de leur embarcation, près de l’île au Diable, au sud-ouest de l’île de Montréal.

Les deux pêcheurs s’étaient engagés sur les eaux du fleuve Saint-Laurent à partir du RécréoParc de Sainte-Catherine lorsque leur embarcation a chaviré pour une raison toujours inconnue.

Un des deux hommes, qui portait une veste de flottaison, a pu être secouru par des plaisanciers qui naviguaient dans le secteur.

Son compagnon, qui ne portait pas de veste de flottaison, est quant à lui disparu dans les eaux du fleuve.

Une vaste opération de recherche a alors été lancée par la garde côtière et les policiers pour tenter de le retrouver.

Des policiers de la patrouille nautique de l'agglomération de Longueuil patrouillent le fleuve à la recherche du disparu. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Des hélicoptères de la garde-côtière et de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux pour prêter main-forte aux patrouilleurs nautiques et aux pompiers de Longueuil et de Montréal, qui recherchent toujours le disparu.

Selon nos informations, les deux hommes qui se trouvaient dans l’embarcation ne se connaissaient pas. Le propriétaire du bateau, qui portait une veste de flottaison, aurait apparemment accepté de transporter un pêcheur jusqu’à l’île au Diable lorsque l’accident s’est produit.

- Avec les informations d'Olivier Bachand