Un organisme qui milite pour une meilleure et plus grande utilisation du français dénonce que le Festival d'été de Québec (FEQ) utilise l'expression anglaise « After FEQ » pour désigner les spectacles d'après-concert présentés au Manège militaire.

L'Association pour le soutien et l'usage de la langue française (ASULF) souhaite que le terme soit francisé l'an prochain.

Il y a une certaine facilité. Les gens du Festival d'été sont branchés sur les États-Unis. Tout ce qui compte vient des États-Unis et bien sûr, la façon de former des mots. Dans le cas d'After FEQ, je ne vois pas pourquoi on l'utilise. On a déjà des expressions similaires comme après-ski. C'est un anglicisme de snobinard , affirme le secrétaire général de l'ASULF, Gaston Bernier.

L'expression la plus utilisée

La direction du Festival d'été reconnaît que le terme « After FEQ » n'est pas français et assure que la question a longuement été étudiée.

La décision a été difficile à trancher. Étant donné que nous avons une grande clientèle internationale et que l'expression "After FEQ" est la plus utilisée, la plus usuelle dans la population, on a décidé de l'utiliser pour une raison de clarté , explique la directrice des communications du Festival d'été de Québec, Samantha McKinley.

Une explication qui ne convainc pas Gaston Bernier.