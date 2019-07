Le risque de mortalité des victimes de traumatismes physiques plus élevé en région?

Les urgences analysées sont situées dans des municipalités de moins de 15 000 habitants.

Dans l'étude, onze de ces urgences sont dans l'Est-du-Québec. Les urgences des hôpitaux d'Amqui, de Maria, de Havre-Saint-Pierre, de Fermont, de Blanc-Sablon ainsi que des Îles-de-la-Madeleine en font notamment partie.

L'étude explique que le taux de mortalité est plus élevé dans les milieux ruraux en raison des délais plus longs entre l'appel au 911 et l'arrivée du patient à l'urgence. Dans bien des cas cités, les patients blessés doivent parcourir de plus longues distances pour se rendre au centre hospitalier.

Les 11 hôpitaux de l'Est-du-Québec figurant parmi les 26 à l'étude. Photo : Radio-Canada

En traumatologie, le Dr Fleet explique qu'il existe un concept non scientifique appelé l'heure critique , selon lequel les chances de survie d'un patient sont nettement plus élevées s'il y a moins de 60 minutes entre l'accident et le début des soins.

Selon le Dr Fleet, c'est un argument supplémentaire pour améliorer les temps d'intervention préhospitaliers en accélérant le transport du patient, avec le recours aux hélicoptères, par exemple.

Le médecin ajoute que, selon lui, c'est une question d'équité pour 20 % des Québécois qui vivent en région.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse