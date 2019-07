Des résidents d'Halifax se mobilisent pour un meilleur encadrement des sites Airbnb

Des citoyens qui veulent limiter la présence de la plateforme Airbnb à Halifax commencent à s'organiser. Ils allèguent que la location de résidences à court terme cause de plus en plus de problèmes dans leur voisinage. Un groupe du quartier North End, Neighbours Speak Up, affirme que des résidents d'autres quartiers lui ont fait part récemment des mêmes préoccupations.

Bill Stewart a fondé Neighbours Speak Up après qu'une propriété voisine de la sienne est devenue un Airbnb. Vivre à proximité d'un site de location à court terme présente des problèmes, surtout à cause du comportement des invités , dit-il. Ça devient comme des portes tournantes. Il doit faire une présentation à ce sujet au cours d'une réunion municipale mardi soir.

Des propriétaires fonciers du sud d'Halifax et de Dartmouth ont contacté l'association Neighbours Speak Up pour lui faire part de leurs préoccupations. Selon eux, les maisons dont le propriétaire n'est pas le principal résident sont le plus gros problème. On les appelle les hôtels fantômes , dit Bill Stewart. Ces maisons montrent le plus grand potentiel de désordre.

1800 sites Airbnb

Selon l'entreprise AirDNA, qui compile des données sur le marché de location à court terme, il existe plus de 1800 sites Airbnb dans la région d'Halifax. Près des trois quarts d'entre eux sont des résidences et environ le tiers d'entre eux sont disponibles à l'année. Bill Stewart affirme que cette tendance réduit le nombre de logements disponibles dans les quartiers touchés.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la municipalité régionale d'Halifax envisagent de nouvelles règles pour les plateformes de location résidentielle à court terme, comme Airbnb.

En mai, le conseiller Lindell Smith, qui représente le quartier d'Halifax Nord, a demandé à l'administration de produire un rapport sur le sujet. Le gouvernement provincial doit mettre sur pied un registre des sites Airbnb pour 2020.

Avec les informations de Pam Berman, de CBC