Steve Wozniak recommande de quitter Facebook

« Il y a de nombreux types de personnes, et pour certains, les bénéfices de Facebook valent la peine de réduire leur confidentialité, a-t-il récemment affirmé à TMZ (Nouvelle fenêtre) . Mais pour de nombreuses personnes comme moi, ma recommandation serait d’essayer de trouver une façon de quitter Facebook. »

Pour M. Wozniak, une grande partie du problème qu’il perçoit dans les réseaux sociaux provient du fait qu’ils dépendent de la publicité pour dégager des profits.

« Si vous publiez quelque chose et que j’y attribue une mention "J’aime", le problème c’est que mon "J’aime" ne va pas à vous, a expliqué ce pionnier de la Silicon Valley. Dans mon esprit, il vous est attribué, mais en réalité il va aux annonceurs. »

M. Wozniak a fait ces déclarations après avoir été interrogé par un journaliste du webzine américain sur la possibilité que les téléphones et d’autres appareils électroniques écoutent leurs propriétaires à leur insu.

« Qui sait si mon téléphone m’écoute en ce moment?, s’est-il demandé. Ça m’inquiète, parce qu’on a des conversations en ayant l’impression qu’elles sont privées. Alors vous dites des mots qui devraient pas être écoutés, parce que vous ne vous y attendez pas. Mais il n’y a pratiquement aucune façon de l’empêcher. »

Le célèbre informaticien a dit souhaiter avoir le choix de payer les entreprises pour être exclu des services de publicités ciblées. « Pourquoi les entreprises ne me donnent-elles pas un choix? Je pourrais payer un certain montant et les entreprises conserveraient mes données de façon plus sécuritaire et privée que les autres qui les donnent aux publicitaires. »