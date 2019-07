Une zone industrielle retransformée en espace vert pour contrer les inondations

Selon Frank Scarpitti, maire de Markham, le canal de Don Mills, situé dans le secteur de l’avenue Woodbine et de la rue Denison, devrait être reconverti en une plaine inondable plus naturelle.

Conçue pour protéger les routes et les bâtiments, celle-ci s’étendra sur plus de deux hectares, environ la taille de quatre terrains de football, et pourra contenir environ 37 000 mètres cubes d’eau de crue, a précisé M. Scarpitti.

Frank Scarpitti, maire de Markham, présente son plan de restauration du site du canal Don Mills. Photo : Radio-Canada / Mark Boschler

Selon lui, cette initiative pourrait permettre de réduire les coûts annuels liés aux dommages causés par les inondations d’environ 1,5 million de dollars.

Ces travaux de restauration s’étendront sur cinq ans. Ils seront financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Ottawa a annoncé l’octroi d’une enveloppe de 48 millions de dollars au programme aux programmes de gestion des eaux pluviales et de contrôle des inondations de la ville de Markham, lui permettant de financer trois projets, dont celui du canal de Don Mills.

Zone à risque

La zone industrielle a connu de lourds dégâts lors des inondations de 2005, 2014 et 2017.

Selon une évaluation environnementale de la région, des entreprises ont été inondées à plusieurs reprises depuis le développement du terrain. Les routes de la région, y compris l’avenue Woodbine, deviennent parfois impraticable s lors de fortes tempêtes.

Lors de sa construction, dans les années 1960, le canal Don Mills a favorisé le développement de la communauté, note toutefois M. Scarpitti. Mais le maire reconnaît qu’aujourd’hui, celui-ci doit jouer un rôle différent et assurer la protection de ces communautés .

Blair Feltmate, directeur du Centre Intact sur l’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, trouve que le projet proposé est un exemple des efforts d’atténuation des inondations qu’il espère voir se généraliser.

Ce grand espace vert absorbant donne à l’eau un endroit où aller , explique-t-il.

En conservant les infrastructures naturelles, on réduit les risques d’inondation, en plus de soutenir la biodiversité et une esthétique plus attrayante au sein des communautés Blair Feltmate, directeur du Centre Intact sur l’adaptation au climat de l’Université de Waterloo

L’expert estime que le sud du Canada a détruit 60 à 80 % de ses infrastructures naturelles, telles que les forêts, les champs et les milieux humides, au cours des 100 dernières années. Ce taux serait de 73 % dans le sud de l’Ontario.

Avec les informations de CBC News