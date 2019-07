Un service d'aide en ligne pour adeptes de jeux vidéo conçu à Québec

Gabriel Girard 26 ans, est éducateur spécialisé. Il est aussi un adepte des jeux vidéos. Il offre son aide depuis janvier aux joueurs sous le pseudonyme Intervenant Gamer.

Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine et je réalise qu'on a beaucoup de problématiques, non par rapport aux jeux vidéos, mais des gens qui vont, à même les jeux vidéos, se cacher parce que c'est difficile pour eux , explique-t-il.

Sous son avatar Intervenant Gamer, Gabriel Girard joue aux jeux vidéos avec les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide. Il tente de déterminer qui peut souffrir de détresse psychologique.

Faire le premier pas

Certains adeptes de jeux vidéos souffrent d'anxiété sociale. La peur du jugement, de ne pas être compris, les empêche souvent de faire le premier pas vers les organismes d'aide traditionnels, dans une société qui tend à démoniser les jeux vidéos.

Ça ne donne rien de dire aux gens arrêtez de jouer aux jeux vidéos. Donc, je suis disponible à même les jeux. On joue ensemble, on va jaser en mode informel. Dans la mesure où la personne dit ça ne va pas, là on va mettre des choses en place. On peut se parler en privé, par écrit. Tout ce fait de façon confidentielle , raconte Gabriel Girard.

Présent presque tous les soirs

L'éducateur spécialisé bénévole est en ligne du lundi au jeudi de 22 h 30 jusqu'à 1 h du matin.

Deux autres intervenants sont présents les samedi et dimanche soirs.

Ils se voient comme un pont entre les plateformes de jeux en ligne et les organismes d'aide.

Besoins importants

En moyenne, Gabriel et ses collègues aident entre 30 et 50 personnes par mois.

Les jeunes s'identifient à Intervenant Gamer, parce que c'est un gamer. Quand ils vont parler à des intervenants, ils parlent avec un langage de gamer. Je les comprends. On fait des blagues, on utilise des acronymes qu'on connaît et ça les met à l'aise. Ce n'est pas dans un bureau. Ils sont chez eux, ça les rassure. C'est le premier pas à faire , souligne Gabriel Girard.

L'éducateur spécialisé a eu l'idée de créer ce service d'aide après avoir visionné le documentaire Bye, où l'homme d'affaires Alexandre Taillefer tente de comprendre ce qui a poussé son fils Thomas, un adepte des jeux en ligne, à s'enlever à vie à 14 ans.

Texte réalisé à partir d'une entrevue donnée par Gabriel Girard à l'émission Première Heure.