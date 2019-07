Joel Edmundson en visite à Brandon lundi avec la Coupe Stanley

Entre 2000 et 5000 personnes sont attendues au centre Keystone entre 13 h et 17 h lundi. Les amateurs pourront faire la file et se faire prendre en photo avec la coupe et leur champion local.

C’est quelque chose qui ne se produit pas très souvent à Brandon, mentionne le père de Joel, Bob Edmundson. Dans le temps, la coupe ne voyageait pas. On est donc vraiment excités de pouvoir la partager avec le public.

Les Blues de Saint Louis, qui ont remporté la coupe Stanley en juin, ont défait les Bruins de Boston par la marque de 4-1 dans le septième match de la série : un redressement spectaculaire pour ce qui était pendant un moment la pire équipe de la ligue.

À lire aussi : Les Blues de Saint Louis sortaient-ils vraiment de nulle part?

Les parents de Joel Edmundson, Bob et Lois, ont suivi leur fils dans l’aventure des séries éliminatoires, participant à tous les matchs qui l’ont mené au championnat.

Ils étaient dans les gradins de l’aréna des Bruins, le TD Garden, le 12 juin, quand leur fils de 26 ans a remporté la coupe Stanley.

La famille veut maintenant partager cette victoire avec les amis et les membres de leur famille qui ont manifesté leur appui à Joel tout au long des séries.

Ils étaient absolument fous de joie! Je pense que j’ai eu 200 messages et Joel en a eu bien au-delà de 1000 , raconte Bob Edmundson.

En tant que parent, on espère toujours que nos enfants pourront réaliser leur rêve; ça m’a frappé quand il a levé la coupe , se rappelle-t-il.

Près d’un mois plus tard, Bob Edmundson se trouve chanceux d’avoir été présent avec sa femme pour partager ce moment avec leur fils.

On était dans les gradins et il est venu vers nous en levant les bras en l’air. Je suis encore émotif en y pensant, parce que, évidemment, il sait exactement où nous sommes assis et ça n’a pas d’importance quel âge ont vos enfants : ils jouent pour vous et ils veulent vous voir dans la foule.

Lundi, les amateurs de hockey pourront à leur tour partager des moments inoubliables avec leur nouvelle idole. Krista Kowaluk, gérant du marketing au centre Keystone, rappelle que même si son équipe a éliminé les Jets de Winnipeg, les amateurs ont suivi Joel Edmundson tout au long des séries.