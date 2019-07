Le hip-hop du torontois TOBi, fier de sa ville et de ses Raptors

Mon rendez-vous téléphonique avec TOBi a failli ne pas avoir lieu. La cause? La victoire des Raptors. « C’était fou! », lance-t-il en parlant du défilé dans les rues de Toronto où il se trouvait pour célébrer la victoire de l’équipe de basketball.

Il y avait tellement de monde et le réseau cellulaire n’arrêtait pas de planter , explique-t-il. Par chance, nous avons finalement trouvé un moment pour discuter.

Sa présence à ce défilé montre bien le sentiment de fierté qu'il a envers Toronto. Cette ville n’est pas seulement célèbre aujourd’hui grâce à la victoire des Raptors, mais aussi grâce à son supporteur numéro un, le rappeur Drake. Tout le monde le reconnait : Drake a mis Toronto sur la carte et ouvert la voie pour les jeunes rappeurs comme TOBi. Absolument. Il a ouvert les portes pour les artistes d’ici. Quand je suis dans différentes villes aux É-U [États-Unis], les gens connaissent Toronto et sont au courant de ce qu'il se passe ici. Ils sont curieux, intrigués et intéressés à connaître ce qui sort de là-bas.

La scène musicale à Toronto est vibrante et le hip-hop semble occuper une place importante. Il y a tellement d’influences ici, des styles différents. C’est vraiment un bel endroit pour créer , précise TOBi.

Du Nigera à Toronto

Il s’est mis à l’écriture lorsque ses parents ont décidé de quitter le Nigeria pour le Canada. J’ai déménagé à 8 ans et j’écris de la musique et de la poésie depuis ce temps.

L’assimilation d’une nouvelle culture n’a pas été facile se souviens le rappeur : l’anglais est ma langue maternelle, mais il y a des nuances ici. Il faut s’ajuster aux normes culturelles. Je crois que c’est le côté social qui a été le plus difficile pour moi.

Son album STILL est un reflet de son parcours et de ce qu’il ressent. Il y a mes sentiments sur l’album. C’est thérapeutique pour moi , admet-il.

Je crois que l’une des choses qui connectent les gens ensemble c’est leur vulnérabilité. TOBi

Une vulnérabilité qu’il viendra partager avec les festivaliers lundi soir. J’aime que mes chansons prennent vie sur scène. Vocalement, je veux que ça ressemble à l’album. Je travaille l’inflexion de ma voix, la respiration, mentionne-t-il. Mais je veux que le public vive la même expérience que moi. Les performances que je préfère sont celles durant lesquelles les artistes t’amènent ailleurs et te sortent de ta tête.

Il sera sur la scène de la place George-V du Festival d'été de Québec lundi soir dès 19 h.