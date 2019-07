Le grand nombre d’accidents de pêche ralentit les enquêtes du BST en Atlantique

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) affirment avoir 11 enquêtes en cours sur des accidents nautiques en Atlantique. Résultat : une enquête sur un accident de pêche ayant causé la mort de deux personnes près de Port Hood en Nouvelle-Écosse il y a plus d’un an n’est toujours pas terminée.

Hugh Watts et Glen MacDonald sont morts après le naufrage de l'Ocean Star II, à environ 100 mètres de la côte de Port Hood, en Nouvelle-Écosse en mai 2018.

Le BSTBureau de la sécurité des transports a alors entamé une enquête de catégorie 4, ce qui veut notamment dire qu’elle a une portée limitée et est généralement terminée en 200 jours.

Pourtant, l’enquête a été ouverte il y a maintenant plus de 400 jours.

Un grand nombre d’occurrences

Nous avons eu un grand nombre d’occurrences en [2017-2018] dans lesquels nos enquêteurs sont investis, dit une enquêteuse du BST, Shannon Pittman. Cela a certainement un impact sur le calendrier de remise des rapports pour toutes nos enquêtes.

Il y a présentement 11 enquêtes en cours en Atlantique qui sont prises en charge par le bureau du BSTBureau de la sécurité des transports de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Une de ces enquêtes est de catégorie 5, quatre sont de catégorie 4, cinq sont de catégorie 3 et une est de catégorie 2.

Ce nombre d’enquêtes est plus élevé qu’à l’habitude, assure Shannon Pittman, et les employés du BSTBureau de la sécurité des transports font leur possible pour passer au travers rapidement.

L'enquête sur le le naufrage de l'Ocean Star II n'entraînera aucun blâme, ajoute-t-elle, mais elle exposera ce qui s'est passé et le BSTBureau de la sécurité des transports pourrait faire des recommandations de sécurité pour tenter d'empêcher que de tels accidents ne se reproduisent. Elle ignore cependant quand le rapport sera publié.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC