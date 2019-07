Un jeune prodige de 16 ans au Festival d’été de Québec

À seulement 16 ans, le chanteur-guitariste Brandon « Taz » Niederauer a déjà joué avec des noms célèbres de la musique comme Stevie Nicks, Lady Gaga, Dweezil Zappa, George Clinton, Gregg Allman et Slash.

Reconnu lui-même pour ses prouesses à la guitare, John Mayer ne tarit pas d’éloges à l'endroit du jeune prodige.

« Tout le monde sait comment jouer de la guitare pour que ça sonne d’une certaine manière. Brandon est le premier jeune que je vois jouer avec l’intention d’un vrai musicien. Brandon est le premier (jeune musicien) qui n’est pas de la frime », souligne-t-il.

C’est suite à son passage au The Ellen DeGeneres Show à l’âge de 9 ans que le succès s’est pointé pour Niederauer.

« J’étais nerveux » se rappelle-t-il. « Mais beaucoup m’ont découvert grâce à cette émission ».

Le jeune Brandon a toujours été entouré de musique.

Toute ma famille jouait de la musique à la maison. Mais c’est mon père qui jouait les vieux albums rock que j’adorais écouter. Brandon Taz Niederauer

L'importance des études, mais ...

En plus de jouer de la guitare, Brandon écrit et ce, depuis l’enfance.

« Évidemment, avec l’âge mon écriture a évolué. J’écris de façon plus poétique que lorsque j’avais 9 ans. Maintenant je peux écrire des chansons sur la politique, le monde, l’amour alors qu’avant mes chansons parlaient de rock n roll et de musique », énumère-t-il.

Son père l’accompagne lors de tous ses concerts, alors que sa mère veille à ce que les études se poursuivent. Brandon « Taz » Niederauer fréquente une école publique de New York.

« J’aime aller à l’école et je réussis bien. Ma mère me rappelle que si je n’ai pas de bonnes notes je ne peux pas jouer, c’est donc une bonne source de motivation. Je sais que mon éducation contribue à ce que je suis aujourd’hui. »

... son grand amour reste la guitare

« Je regarde dans ma chambre en ce moment et il y a trois guitares, ajoute-t-il. Je suis toujours en train de gratter ma guitare. Je deviens meilleur chaque jour et je suis tellement reconnaissant parce que je travaille fort pour ça. Je suis honoré que des gens se déplacent et restent debout pendant 90 minutes pour m’entendre. C’est vraiment cool. »

Brandon qui a déjà joué avec Buddy Guy va assurer la première partie de celui-ci à la Place George-V. « Il est incroyable et super gentil, j’ai vraiment hâte de le revoir à Québec ».

Va-t-il le rejoindre sur scène ? « Je ne peux rien dire là-dessus. »

À suivre…