Tornade : les alertes ne sont envoyées qu’aux personnes à risque

L’alerte n'a été envoyée qu'aux gens dans les régions de Grand Lake et d'Oromocto et dans les comtés de Queens et de Sunbury, dans le sud-ouest de la province, vers 16 h.

Seuls les gens qui se trouvent dans les régions à risque d’une tornade reçoivent une alerte à ce sujet sur leur téléphone intelligent, explique un météorologue d’Environnement Canada, Mel Lemmon.

Le système est conçu pour alerter les résidents dans des régions précises, y compris les gens qui y sont simplement de passage au moment des faits, précise-t-il. Les alertes ne sont pas liées à l’endroit d’où proviennent les voyageurs, mais plutôt à l’endroit où ils se trouvent.

Environnement Canada est l’un des nombreux intervenants qui peuvent utiliser le système national En Alerte. En cas de tornade, explique Mel Lemmon, les gens n’ont que très peu de temps pour se mettre à l’abri. C’est pourquoi il faut les prévenir immédiatement lorsqu’elles risquent de se produire.

Les tornades sont rares au Nouveau-Brunswick, indique le météorologue. Il estime qu’une alerte comme celle de samedi ne sera envoyée qu’une ou deux fois par année.

Le météorologue n’a pas reçu de commentaires sur le fonctionnement de l’alerte de samedi, mais il dit être content de savoir que le public l’a reçue.

Environnement Canada a indiqué sur son site web que l’alerte a été levée environ une demi-heure après qu’elle a été lancée, mais sans envoyer un nouveau message aux résidents concernés. Cela ne fait pas encore partie du processus, explique le ministère.

Avec les renseignements de Gary Moore, de CBC