De mauvaises conditions retardent la construction d'une piscine à Moncton

Les travaux de construction de la nouvelle piscine du parc du Centenaire à Moncton accusent plus d’un mois de retard sur l’échéancier initial du projet.

Le projet de 5,4 millions de dollars entrepris l’an dernier avait comme échéance la fin du mois de mai.

En mai, des fonctionnaires municipaux estimaient que la piscine ouvrirait à la mi-juillet. La semaine dernière, le personnel municipal n’a pas précisé s’il y avait un nouvel échéancier ou si le projet respectait son budget.

L’entreprise Marco Maritimes effectue les travaux. Il s’agit de l’une des deux piscines extérieures en construction dans la ville. La seconde, construite dans le quartier Est par l’entreprise Avondale Construction, doit être terminée ce mois-ci.

La Municipalité disait en mai que le revêtement de surface de la piscine du parc du Centenaire serait installé en quelques semaines. Ce travail n’était pas encore terminé la semaine dernière. L’aménagement paysager, les trottoirs, l’entrée et d’autres travaux étaient toujours en cours.

Plusieurs travaux, dont l'aménagement paysager, ne sont pas encore terminés. Photo : CBC/Shane Magee

Deux jours après une demande d’entrevue de CBC au sujet des travaux, la Municipalité a annoncé qu’elle invitera prochainement les médias à visiter les lieux et qu’elle répondra aux questions à ce moment.

Ce projet est presque terminé et tous les intervenants travaillent le plus rapidement possible, explique la directrice des communications de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc, dans un courriel envoyé à CBC. Maintenant qu’il fait beau, ajoute-t-elle, la Municipalité espère annoncer très bientôt de bonnes nouvelles.

La nouvelle piscine remplace l’ancienne qui a été construite en 1984 et désaffectée en 2018. Cette dernière recevait quelque 25 000 baigneurs par été.

La nouvelle piscine doit pouvoir accueillir environ 600 baigneurs à la fois. Elle est construite à un nouvel emplacement dans le parc, plus près du pavillon Rotary que l’ancienne. Il a fallu abattre environ 200 arbres pour cela.

Les mauvaises conditions du sol et l’hiver hâtif ont entraîné des conséquences sur les travaux, expliquait Isabelle LeBlanc en mai. L’aménagement paysager est considérable, il dépend de conditions météorologiques et cela peut influencer la date d’ouverture de la piscine, avait-elle ajouté.

Le projet est près de boucler son budget, disait-elle, mais la Municipalité n’aura les chiffres exacts que le mois prochain.

Le conseil municipal a accordé en juin 2018 ce contrat de 5 284 250 $ comportant un fonds de réserve de 200 000 $. Un rapport du personnel municipal indiquait que la date prévue pour la fin des travaux était au plus tard le 3 mai 2019.

Le temps pluvieux a entraîné des défis pour les travaux de construction, selon le conseiller municipal Charles Léger, qui représente ce quartier. L’entrepreneur travaille très fort pour exécuter les travaux, souligne-t-il dans un courriel envoyé à CBC.

L'ouverture de la nouvelle piscine du quartier Est est prévue pour la mi-juillet, selon le conseiller Shawn Crossman qui a visité le chantier la semaine dernière. Photo : Facebook/Shawn Crossman

Le conseiller municipal Shawn Crossman a récemment visité le chantier de l’autre piscine dans le quartier Est. Elle devrait ouvrir durant la troisième semaine de juillet, dit-il. L’entrepreneur a tout fait pour respecter l’échéancier malgré le temps pluvieux, ajoute M. Crossman.

Cette piscine remplace celle qui a été fermée en 2013, rue Fergus.

La nouvelle piscine du parc du Centenaire devrait ouvrir au début ou vers le milieu du mois d’août, indique le conseiller Crossman. Il ignore toutefois si le projet respectera le budget.

Les maîtres-nageurs des deux piscines seront formés dans celle du quartier Est, précise Shawn Crossman.

D'après un reportage de Shane Magee, de CBC