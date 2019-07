La faible couverture réseau d’un village ontarien entraîne des risques, déplorent des résidents

Des résidents de la communauté qui borde le lac Clayton, affirment que de nombreux incidents ont requis des appels aux services d’urgence. Toutefois, ces appels ne se sont pas rendus au 911, faute de couverture cellulaire suffisante.

Or, ces personnes n’habitent qu’à 20 km de la frontière ouest de la ville d’Ottawa et à quelques minutes par la route de la municipalité d’Almonte.

Paul Watters sait où aller pour avoir du réseau à Clayton, mais il croit que d'autres pourraient ne pas savoir. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Il faut habiter ici longtemps avant de comprendre où se trouvent les meilleurs endroits pour avoir du réseau , explique Paul Watters, un résident de l’endroit. Il sait de quoi il parle.

Urgence médicale

En novembre dernier, une dame de 87 ans s’est effondrée lors d’une cérémonie de commémoration du jour du Souvenir à la salle municipale. M. Watters est aussitôt intervenu.

Aucune ligne terrestre n’était disponible au centre communautaire. M. Watters s’est alors rendu dans une section de l’édifice où il savait que le réseau lui permettait de contacter les services d’urgence.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux, mais ils n’ont pas été en mesure de sauver la vie de la dame.

Si une telle situation survenait de nouveau, Paul Watters craint que personne ne puisse contacter le 911.

Ce qu’on dit ici, c’est : ''Amenez-les en voiture et espérez être en mesure de rejoindre une ambulance en route vers l’hôpital'' , lance-t-il.

Pourtant, les cartes de la couverture réseau de Rogers et de Bell montrent que Clayton et ses environs se situent dans la zone couverte par le réseau LTE. Mais Paul Watters estime, par expérience, que ce n’est pas le cas.

Blessée par un cheval

En février, l'instructrice d’équitation Susan Harrington s'est blessée lorsque le cheval qu’elle brossait a été effrayé et l’a percutée. Elle a eu quatre côtes cassées et un poumon perforé.

Après être restée allongée pendant une trentaine de minutes, sans que personne ne vienne à son secours, elle a réussi à se traîner jusqu’à l'appartement où elle avait laissé son téléphone. Mais elle n'a pas réussi à rejoindre le 911.

En février, un cheval effrayé a blessé Susan Harrington. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Aucun réseau non plus dans l'écurie. Ce n'est qu'en rampant une centaine de mètres plus loin que Mme Harrington a pu enfin contacter les services d’urgence. Elle est restée hospitalisée pendant trois jours.

152 M$ pour améliorer la couverture cellulaire

La semaine dernière, les trois ordres de gouvernement ont annoncé un investissement de 152 millions de dollars pour améliorer le réseau cellulaire de l’Est de l'Ontario, de Hawkesbury à Peterborough.

Infrastructure Canada a soutenu que ces fonds seront consacrés à la construction de 317 nouvelles tours de communication et de 32 points d’accès à Internet pour améliorer la couverture mobile.

De son côté, Howard Robinson, un résident de Clayton et ingénieur retraité de Nortel, estime qu'il faudra plus de deux ans avant que sa communauté bénéficie des fonds annoncés.

L'application mobile dont il se sert pour évaluer la force du réseau montre que peu d’endroits dans la municipalité sont couverts de façon fiable.

M. Robinson craint que d’autres situations comme celle vécue par Mme Harrington ne surviennent.

Bell et Rogers répliquent

La force du signal peut varier et la couverture optimale peut ne pas être disponible en tout temps , précise par courriel la porte-parole de Bell Canada, Jaqueline Michelis.

Elle reconnaît que rendre le réseau disponible dans les secteurs ruraux moins densément peuplés représente un défi. Mais Bell est toujours ouverte à collaborer avec les gouvernements et les communautés pour trouver des solutions , soutient-elle.

Dans une déclaration à CBC, l’entreprise Rogers indique pour sa part qu’elle possède plusieurs tours dans la municipalité de Mississippi Mills, qui inclut Clayton, et qu’elle continue d’évaluer l’étendue de sa couverture réseau dans la région.

D'après les informations de Stu Mills de CBC