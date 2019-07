Pour une troisième année, les pêcheurs madelinots anticipent une saison record

Après les années 2017 et 2018, voilà que l'année 2019 serait celle de tous les records pour les homards capturés dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine. La saison se termine lundi soir dans l'archipel, mais déjà des pêcheurs estiment la hausse à 10 %.

Le président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles, Charles Poirier, attribue cette abondance à la migration du homard vers le nord à cause de la température de l'eau qui se réchauffe, ainsi qu'aux efforts de conservation faits dans les dernières années.

Le président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles, Charles Poirier Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Parmi ces efforts, il y a la diminution du nombre de cages lancées à l'eau. Maintenant, chaque pêcheur peut mettre à l’eau 273 cages, c’est 27 de moins qu’auparavant.

La taille du homard pêché est également prise en considération.

Le capitaine du Dauphin Bleu, Rolland Turbide, voit l'avenir d'un bon œil. Au début, jusqu'à deux semaines de ça, il y avait beaucoup de petits homards, de femelles pleines d'œufs qu'on a remis à l'eau comme de raison.

Le capitaine du Dauphin Bleu, Rolland Turbide Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

C'est de bon augure pour les années qui s'en viennent, on a encore bonne confiance pour l'année prochaine et pour deux, trois ans. Rolland Turbide, capitaine

M. Poirier s'attend à une hausse d'environ 10 % comparativement à l'an dernier. Les prises se sont élevées à plus de 4750 tonnes, soit 10,5 millions de livres de homard.

Un pêcheur de homard aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le prix moyen devrait jouer entre 6 $ et 6,50 $ la livre, estime le pêcheur.

« Ç’a été un printemps pas trop venteux, on a eu une tempête ou deux, on a manqué deux pêches présentement dans toute la saison. Il y a des années qu'on en manquait cinq, six », dit M. Poirier.

Les chiffres préliminaires de la saison de pêche au homard 2019 seront publiés par Pêches et Océans Canada dans les prochaines semaines.

D'après les informations de Philippe Grenier