Recherches compliquées à Notre-Dame-de-Montauban

L’absence de réseau cellulaire et l’instabilité de la connexion Internet compliquent les opérations pour retrouver l’homme qui a sombré dans la rivière Batiscan, selon la mairesse suppléante de Notre-Dame-de-Montauban. « Tout ce qu’on avait prédit est en train de se produire », se désole Marjolaine Morasse. Elle presse les gouvernements d’agir.

La coordination des recherches, menée dans ce cas-ci par la Sûreté du Québec (SQ), est plus compliquée et moins efficace pour les autorités lorsqu’il n’y a pas de réseau cellulaire, affirme Marjolaine Morasse qui s'inquiète pour la sécurité de ses concitoyens.

Par exemple, Mme Morasse parle de la difficulté, voire l’impossibilité pour les patrouilleurs de communiquer entre eux sur le terrain.

On n’est pas capable de livrer ce qu’on voudrait donner pour que le service soit adéquat. Marjolaine Morasse, mairesse suppléante de Notre-Dame-de-Montauban

Marjolaine Morasse, mairesse suppléante de Notre-Dame-de-Montauban Photo : Radio-Canada

Mme Morasse a même dû faire des pieds et des mains pour que la SQ ait accès à Internet au centre municipal du village où a été aménagé le quartier général.

Est-ce que ce triste événement va convaincre les gouvernements provincial et fédéral de déployer les fonds nécessaires pour la construction de tours cellulaires? Marjolaine Morasse l’espère alors que pour elle, il s’agit clairement d’un enjeu de sécurité publique.

On veut assurer la sécurité de tous les concitoyens, mais on ne peut pas le faire si on n’a pas l’appui des gouvernements , dit Mme Morasse.

D’autres résidents de Notre-Dame-de-Montauban rencontrés dans le village disent aussi avoir hâte que ce dossier soit réglé.

C’est un gros manque à Notre-Dame le réseau cellulaire depuis le temps qu’on en parle. On a signé des pétitions et il n’y a rien qui se passe. François Gagnon, résident de Notre-Dame-de-Montauban

François Gagnon, résident de Notre-Dame-de-Montauban Photo : Radio-Canada

Marjolaine Morasse interpelle la députée de Champlain, Sonia LeBel et le député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne qui se sont, selon elle, engagés clairement à faire avancer le dossier.

On espère que quelqu’un va entendre ceci et va se dire qu’il est peut-être temps en 2019 qu’il y ait du réseau cellulaire dans les milieux ruraux , dit-elle.

Des moments difficiles

En plus de s’assurer que personne ne manque de rien pour le bon déroulement des recherches, la mairesse suppléante a pris sous son aile les proches de la personne disparue.

La maison de Marjolaine Morasse sert de refuge à ces gens de l’extérieur qui sont très ébranlés, mais qui gardent toujours espoir dit-elle.

Ils sont d’ailleurs présents sur le terrain depuis le début des recherches et suivent le tout de très près.

Respect et empathie

Est-ce qu’ils l’ont trouvé? , est probablement la question que nous avons entendue le plus souvent sur le terrain au cours des deux premières journées de recherches.

Plusieurs personnes en voiture ralentissent près de la rivière, baissent la fenêtre et s’informent.

La population est très respectueuse et empathique à ce que vivent les proches de l’homme disparu.

Michel Perron raconte qu’il va marcher régulièrement le long de la rivière dans l’espoir de trouver le disparu ou un indice qui permettrait de le localiser.