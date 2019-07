Feux à ciel ouvert : mise en garde et interdictions au Québec

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a ordonné dimanche soir une interdiction de faire des feux à ciel ouvert à compter de 8 h lundi matin.

Les interdictions touchent certains secteurs du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Gaspésie, des Laurentides, de l'Outaouais et de Lanaudière.

Le risque de feu de forêt y est considéré très élevé ou extrême en raison du temps chaud et sec des derniers jours.

Précautions

Bien que les feux à ciel ouvert n'y soient pas interdits, le risque d'incendie demeure élevé dans plusieurs régions de la province.

C'est le cas notamment dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Si on fait un feu de camp cette semaine et qu'on ne prend pas les précautions nécessaires, c'est-à-dire de bien l'éteindre, on pourrait avoir des dommages à la forêt , prévient Marie-Louise Harvey, porte-parole régionale à la Société de protection contre le feu ( SOPFEUSociété de protection contre le feu ).

Les fumeurs devront également faire preuve de prudence en fprêt ou dans les sentiers. Ils devront veiller à disposer de leurs mégots de manière adéquate.

Mme Harvey rappelle que trois feux de forêt sur quatre sont d'origine humaine, les autres étant souvent causés par la foudre.

Début de saison calme

Depuis le début de la saison, 117 incendies de forêt ont touché 5675 hectares.

La moyenne des dix dernières années à la même date est de 299 incendies pour une superficie de 36 023 hectares.