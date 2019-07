Panne nationale du réseau sans fil chez Rogers

Sur le site Web de l’entreprise, un petit bandeau avertissait les clients : « Le service sans fil est interrompu. Nous travaillons fort pour rétablir le service. »

Plus loin, l’entreprise torontoise précise : « Veuillez noter que certains clients sont incapables de placer ou de recevoir des appels sur leur téléphone mobile ou leur téléphone à domicile. Nous travaillons activement pour rétablir les services le plus rapidement possible. Nous nous excusons pour tout l'inconvénient et vous remercions de votre patience. »

Rogers a publié sur Twitter une brève déclaration indiquant que le service sans fil était bel et bien interrompu « à l'échelle nationale », sans pouvoir estimer la date de la reprise du service.

Selon le site web IsTheServiceDownInCanada, Rogers rencontre des problèmes techniques depuis 13 h 40, dimanche.