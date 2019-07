L’opposition vénézuélienne rencontrera le camp Maduro sous l’égide de la Norvège

Selon le chef de l’opposition Juan Guaido, qui a été reconnu comme chef légitime par plus de 50 gouvernements, ces négociations doivent aboutir à une solution durable et ne doivent pas être utilisées par le Parti socialiste pour gagner du temps.

Le peuple vénézuélien, nos alliés et les démocraties étrangères reconnaissent la nécessité d’élections libres et transparentes qui nous permettront de surmonter la crise et de construire un avenir prospère , a déclaré le bureau de M. Guaido dans un communiqué, qui ne précisait pas la date de ladite rencontre.

Ces nouveaux pourparlers, les troisièmes depuis le mois de mai, doivent servir, selon Juan Guaido, trois objectifs : le départ de Nicolas Maduro de la présidence qu'il occupe depuis 2013, l'établissement d'un gouvernement de transition , puis des élections libres avec des observateurs internationaux .

Le ministère de l'Information du Venezuela n'a pas répondu immédiatement à une demande de réaction de Reuters.

Deux premiers rounds de pourparlers ont eu lieu à Oslo en mai entre des délégués de l'opposition et du gouvernement du président socialiste, sans résultat tangible. Au cours de la deuxième rencontre, les représentants ont eu pour la première fois des entretiens directs.

Aucun autre round n'a eu lieu ensuite. Puis, la semaine dernière, Juan Guaido a écarté de nouvelles négociations après la mort en détention après avoir été torturé du capitaine de corvette Rafael Acosta Arevalo. Le soldat était accusé par le gouvernement d'avoir voulu participer à une tentative de coup d'État déjouée.

En juin, des sources avaient néanmoins confirmé à Reuters que des représentants de l’opposition préparaient une nouvelle ronde de discussions.