Maxime Bernier présente ses candidats albertains

Dans la petite salle communautaire de l’est de Calgary, Maxime Bernier est accueilli comme une vedette. Environ 200 personnes se sont entassées dans la salle pour entendre le chef et voir ses nouvelles têtes d’affiche.

Tous portent le chapeau de cowboy, la chemise à carreaux et des bottes de circonstance. Presque tous sont des néophytes politiques, comme Nadine Wellwood, qui se présente dans la circonscription de Banff-Airdrie.

Je fais face à une bataille difficile, parce que je ne suis pas connue , reconnaît la jeune mère de famille.

Traditionnellement conservatrice, Nadine Wellwood a choisi la bannière du Parti populaire du Canada parce qu’elle veut plus d’honnêteté, de respect et d’équité pour les Canadiens .

Elle croit que Maxime Bernier est le mieux placé pour redonner une voix à l’Alberta, qui, dit-elle, a perdu la sienne.

Si ses collègues albertains et elle en sont à leurs débuts en politique, cela n’inquiète pas leur chef. C'est vraiment un mouvement grassroots et c'est vraiment les idées qui font que les gens viennent à nous , affirme Maxime Bernier.

Son parti a, jusqu’à maintenant, choisi 278 candidats et a l’intention d’en présenter dans chacune des 338 circonscriptions du pays.

Il reconnaît que ses candidats feront des erreurs, mais il les encourage à donner leur opinion et à en débattre avec leurs adversaires conservateurs.

Selon lui, ses candidats y gagneront, puisque les les idées des deux formations politiques diffèrent sur plusieurs sujets, dont l'immigration, l'économie, les impôts et les changements climatiques.

Les gens vont bien voir la différence entre nous et le Parti conservateur [...] On a des positions très différentes et je pense que ça va plaire aux Albertains et aux autres Canadiens aussi.

Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada