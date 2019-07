En plein essor, Cristal du Lac fête ses 10 ans

Cristal du Lac a le vent dans les voiles. L' entreprise touristique de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix fête son dixième anniversaire et vient d’être reconnue économusée.

Ce sont près de 13 000 visiteurs qui se déplacent, chaque été, à Cristal du Lac pour devenir des prospecteurs d’un jour.

L’entreprise familiale se porte bien et veut continuer de susciter l’émerveillement des petits et grands.

En 2018, l'entreprise familiale a accueilli plus de 13 000 visiteurs. Photo : Flavie Villeneuve

C'est la troisième fois que l'on s'agrandit depuis 2018, et là on envisage de s'agrandir encore, on s’adapte à notre clientèle , se réjouit Rémi Belley, le directeur général de Cristal du Lac.

L'entreprise, tout juste certifiée économusée, a aussi obtenu, en 2017, une reconnaissance du ministère des Ressources naturelles pour son cristal de quartz, confirmé comme pierre semi-précieuse.

Un économusée met en valeur les artisans qui ouvrent leur atelier au public pour transmettre un savoir-faire. Cristal du Lac a obtenu la reconnaissance de « prospecteur-cristallier ».

Les visiteurs les plus aguerris peuvent cueillir des cristaux directement à la mine. Les familles sont invitées à vivre une expérience de prospection.

On a 80 % de nos clients qui viennent du Québec-Canada et l'autre 20 % vient d'un peu partout sur la planète, il y a des gens qui partent de l'Europe et qui réserve leur place pour cueillir des cristaux de quartz à partir du mois de février Rémi Belley, directeur-général de Cristal du Lac

Extraire une perle

Une nouveauté s'est ajoutée en 2018 dans la programmation d’activité : l’extraction des huîtres perlières.

Chaque huître va contenir une perle de couleur différente, de teinte et de grosseur variée. Si le client le désire, on peut l'agrémenter sur un bijou, on a des artisans sur place pour le perçage des perles , indique Rémi Belley.

Cette activité attire des clients de toutes tranches d’âge.

Cristal du Lac vendra prochainement des minéraux en ligne. Photo : Flavie Villeneuve

Cristal du lac promet des surprises à chaque dix du mois pour son anniversaire.

Le camp musical du Saguenay Lac-Saint-Jean s'invitera mercredi prochain pour la première festivité.