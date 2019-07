Festival Eau Grand Air : la musique et le sport pour rassembler la Manicouagan

Le festival Eau Grand Air a animé petits et grands pendant trois jours à coups de courses et de spectacles. L’organisation estime que 9000 festivaliers ont foulé le sol du parc des Pionniers durant le festival.

Lors du Marathon Desjardins, samedi, l'organisation a couronné Gilles Tremblay et Annie Ouellet dans le cadre de l’épreuve maîtresse du 42,2 kilomètres.

Cette deuxième course a accueilli 712 coureurs et marcheurs pour les six parcours proposés, un nombre d'inscriptions similaire à l'an dernier.

Gilles Tremblay a remporté la course chez les hommes en 3 heures 21 minutes et 41 secondes.

Annie Ouellet a fait de même chez les femmes en 3 heures, 52 minutes et 3 secondes.

Le marathon n'aura pas été de tout repos pour les coureurs. Le départ s'est fait sous la pluie avant de laisser place à un soleil plombant et à une grande chaleur moins d'une heure plus tard.

La journée de courses s'est tout de même déroulée avec une ambiance festive.

C’était la journée familiale [en même temps] dans le parc de Pionniers. Sur les 1500 personnes qu’il y avait approximativement, on avait peut-être 500 ou 600 personnes qui étaient là exclusivement pour encourager. Mireille Lalancette, directrice générale de la corporation Eau Grand Air

Le spectacle de clôture mettait en vedette le Baie-comois d'origine Dave Bourgeois. Photo : Radio-Canada

Festival polyvalent

Les festivités se sont ouvertes jeudi soir avec la Soirée de la relève, qui a attiré plus de 1500 spectateurs, selon l’organisation.

C’est la première fois en six ans qu’on a un jeudi soir aussi populaire , affirme Mireille Lalancette.

La programmation incluait également le choeur Le Vent tout en musique et le groupe Baie-Comois Les Shimmeux.

Le festival s’est conclu samedi soir avec un spectacle mettant en vedette Jordan Lévesque, Dave Bourgeois, Patrice Michaud et la formation Qualité Motel.