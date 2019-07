L’actualité qui a marqué le week-end

Grèce : Tsipras cède son siège de premier ministre à Mitsotakis

Kyriakos Mitsotakis, chef du parti conservateur, devient le nouveau premier ministre grec. Photo : Reuters / Eurokinissi

Arrivé au pouvoir en 2005, Alexis Tsipras, le jeune leader du parti de gauche radical Syriza, a connu la défaite dimanche lors des élections législatives grecques. Les conservateurs de Nouvelle Démocratie ont largement remporté ce scrutin, permettant à leur chef, Kyriakos Mitsotakis, d’obtenir la majorité absolue au Parlement.

L'Iran va commencer à enrichir l'uranium à un niveau prohibé

Le président iranien Hassan Rohani a décidé de relever le degré d'enrichissement d'uranium à un niveau supérieur à celui prévu par un accord convenu en 2015. Photo : Getty Images / -

Téhéran a décidé de reprendre l’enrichissement de l’uranium au-dessus des seuils fixés par un accord sur son programme nucléaire conclu en 2015. Cette décision a été dénoncée par la communauté internationale. La France a notamment condamné une « violation » de cet accord.

La Californie une nouvelle fois secouée

Plusieurs commerces ont été durement frappés par le tremblement de terre dans la région de Ridgecrest dans le sud de la Californie. Photo : Getty Images / Mario Tama

Après un premier tremblement de terre jeudi, un deuxième séisme, de magnitude 7,1, a ébranlé le sud de la Californie vendredi soir. Les autorités se préparent désormais à faire face à une vague de milliers de répliques qui pourrait durer plusieurs mois.

Le gouvernement Legault critiqué

Au cours du printemps, 12 patients en attente d'une chirurgie cardiaque sont morts faute d’avoir pu être opérés. Photo : Getty Images / Hero Images

Le Conseil pour la protection des malades (CPM) a critiqué le refus du gouvernement Legault d’envoyer les patients en attente d’une chirurgie cardiaque de se faire opérer en Ontario ou aux États-Unis. « J’ai de la misère à comprendre que, dans une société aussi organisée et bien traitée que la nôtre, on en soit rendu à dire “vous allez devoir mourir un peu plus parce que, là, on s’en va en vacances ” », a lancé le président du conseil d’administration du CPM, Paul Brunet.

Des membres de Desjardins veulent de nouveaux numéros d’assurance sociale

Président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier a annoncé une série de nouvelles mesures pour protéger les clients victimes de cette fraude massive de données personnelles. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une pétition a été lancée par un citoyen de Québec pour demander au gouvernement un changement de numéro d’assurance sociale pour les victimes de la fuite de données touchant près de 3 millions de personnes ou entreprises ayant un compte chez Desjardins. Pour accélérer d’ailleurs le processus de surveillance de crédit, l’entreprise québécoise a annoncé une nouvelle série de mesures.

Onde de choc avec le départ de Kawhi Leonard

Exceptionnel durant les séries éliminatoires avec les Raptors, Kawhi Leonard a décidé de rejoindre les Clippers de Los Angeles. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Après avoir remporté le championnat de la NBA avec les Raptors de Toronto en juin, Kawhi Leonard a mis fin au suspense qui retenait en haleine le Canada et la NBA, en décidant de rejoindre les Clippers de Los Angeles, repoussant ainsi l’offre de la franchise canadienne. Malgré la déception, les partisans, tout comme le maire de Toronto, ont préféré remercier l’apport fantastique de celui qui avait été échangé, contre son gré, en Ontario, avant d’offrir le premier titre de son histoire aux Raptors.

L’équipe américaine de soccer remporte son quatrième mondial

Megan Rapinoe a été élue meilleure joueuse de cette Coupe du monde féminine organisée en France. Photo : AFP/Getty Images / FRANCK FIFE

En dominant les Pays-Bas à Lyon (2-0), les Américaines ont remporté leur quatrième Coupe du monde de soccer. Elles avaient déjà décroché ce titre en 1991, 1999 et 2015. La capitaine Megan Rapinoe a été élue meilleure joueuse de la compétition. Durant la compétition, elle était montée au front contre le président Donald Trump, en clamant son refus d’aller à la Maison-Blanche en cas de victoire finale de son équipe.

