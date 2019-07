Après l’Islande, une baleine noire de l’Atlantique Nord est repérée en France

Mogul a été repéré le 21 juin en train de se nourrir dans le golfe de Gascogne, au large de Penmarac’h, en Bretagne.

La baleine noire Mogul au large de la France le 21 juin 2019.

C’est certainement inhabituel , remarque Heather Pettis, une scientifique du Centre Anderson Cabot pour la vie marine à l’Aquarium de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Mais ce n’est pas inédit. Nous avons reçu quelques signalements de baleines au large des côtes de l’Islande, du Groenland et de la Norvège. Mais à notre connaissance, il n’y a pas eu d’observation [contemporaine] de baleines au large des côtes françaises.

Il est impossible de déterminer la cause exacte des grands voyages de cette baleine, qui après son séjour en Islande l’an dernier était revenue en Amérique du Nord. En mars dernier, il a été aperçu dans la baie de Cape Cod, au Massachusetts.

S’il voyageait dans une région où il ne trouvait pas de nourriture, il semble qu’il ait simplement continué jusqu’à ce qu’il en trouve , avance Heather Pettis.

Mogul photographié au large des côtes de l'Islande, à l'ouest de Reykjavik, en juillet 2018. Photo : Guðlaugur Ottesen Karlsson, Elding Adventure at Sea

Elle explique que Mogul a été vu au large des côtes françaises employant une technique de chasse qui consiste à traverser, la bouche grande ouverte, une zone où sa proie, typiquement du zooplancton, est présente en grande quantité. Les fanons de la baleine servent à filtrer la nourriture.

Par ailleurs, Heather Pettis souligne que Mogul a visité une zone où, au 19e siècle, les baleines ont été presque exterminées par les pêcheurs basques.

Ils ciblaient les baleines noires car celles-ci s’aventuraient plus près des côtes, nageaient plus lentement, et parce la grande quantité d’huile tirée de l’épaisse couche de graisse de cette espèce rendait cette pêche fort lucrative.

Agrandir l’image Mogul photographié au large de Marshfield, au Massachusetts, le 21 avril 2018. Photo : Northeast Fisheries Science Center, NOAA permis #17355

Je ne pense pas qu’on verra bientôt beaucoup de baleines au large des côtes de la France , dit cependant Mme Pettis, en soulignant qu’il s’agit tout de même d’un bon exemple de la capacité d’adaptation de ces mammifères lorsque ceux-ci sont en quête de nourriture.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition, dont il ne reste que quelque 400 individus dans le monde.

En juin, six baleines noires ont été trouvées mortes en eaux canadiennes, un nombre particulièrement élevé.