Le rideau tombe sur le Sherblues & Folk

Le bilan officiel et complet sera dévoilé plus tard cette semaine, mais déjà Suzanne-Marie Landry crie victoire en cette 10e édition.

C’est une formidable édition avec beaucoup de variété et un site très, très grand, explique la directrice générale d’Animation Centre-ville Sherbrooke et du Théâtre Granada. On est très satisfaits de l’évolution de notre festival. On présente un peu de tous les styles. On sait maintenant que les gens aiment le blues et que les gens se sont approprié l’événement.

Un sondage a été réalisé lors des festivités pour évaluer la satisfaction des festivaliers et les résultats sont « concluants», assure la direction du Sherblues & Folk.

Le passage de Charlotte Cardin, avec son spectacle d'un peu plus d’une heure, aura été l'un des moments forts du festival. La chanteuse a attiré plus de 18 000 personnes sur la rue Wellington Sud selon les policiers, un record pour l’événement.

Le spectacle gratuit intitulé « Harmonica Extravaganza » clôturera le festival, dimanche soir, au Théâtre Granada.

Un festival plus long ?

Certaines prestations ont été moins courues, notamment à la Place Nikitotek. En exemple, le spectacle payant de Bahamas est loin d’avoir fait courir les foules, bien que les spectateurs aient apprécié la présence du chanteur folk canadien.

Pour la première fois, le théâtre couvert du centre-ville de Sherbrooke était mis à profit lors du Sherblues & Folk.

On va faire une profonde réflexion sur la stratégie, notamment sur l’idée de tout concentrer dans quelques jours. On pourrait réfléchir à étendre le festival. On va regarder ce qui a bien été et ce qui a été moins bien été , ajoute Suzanne-Marie Landry.

Notre mission, c’est aussi de faire découvrir des artistes par contre. Pour nous, c’est important de faire découvrir de la musique différente, comme Grandson qui était complètement différent des groupes qui ont été sur la grande scène. On veut offrir une tribune aux artistes canadiens , ajoute-t-elle.

Le Off-Festival aura lieu les 10 et 11 juillet prochains. Pour l’occasion le groupe Five Alarm Fun et Fantastic Negrito seront de passage au Théâtre Granada.