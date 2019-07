Comment le Canada traite-t-il les migrants en détention?

La situation des migrants latino-américains a attiré l’attention récemment sur la surpopulation et l’insalubrité dans des centres de détention à la frontière américaine. Quelle est la situation au Canada?

L’Agence des services frontaliers (ASFC) peut détenir des ressortissants étrangers et des résidents permanents, notamment s’ils présentent un danger ou s’ils risquent de ne pas se présenter pour des procédures comme l’expulsion.

Elle doit toutefois envisager d’abord d’autres solutions que l’emprisonnement et prendre en compte le bien-être physique et psychologique de la personne.

L’Agence a deux centres de détention principaux à Toronto et à Laval, en banlieue de Montréal.

Les hommes, les femmes et les familles y sont hébergés séparément. Ils ont accès à une cour extérieure, des jeux, la télévision et le téléphone, des services médicaux et une aire pour recevoir des visites.

Il y a aussi un petit centre de détention à l’aéroport de Vancouver, où les gens peuvent rester un maximum de 48 heures et sont ensuite envoyés, au besoin dans un centre correctionnel provincial.

Un agent de la GRC interroge un homme qui veut traverser la frontière canadienne. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Trois repas et des collations sont servis et des accommodements sont faits pour les personnes qui ont des allergies alimentaires ou suivent un régime particulier.

Capacité des centres de détention : Toronto : 195

Laval : 109

Vancouver : 24

Dans les régions où l’Agence n’a pas de centre de détention, les gens sont envoyés dans des centres correctionnels provinciaux. Elle tente de minimiser les contacts entre les détenus pour raison d’immigration et ceux qui purgent une peine de prison.

Les criminels potentiellement violents arrêtés pour des raisons liées à l’immigration sont aussi envoyés dans des prisons provinciales.

Des immigrants clandestins arrivent au poste-frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle en août 2017. Photo : La Presse canadienne / Charles Krupa

Des milliers de personnes détenues

L’ASFC a détenu 6609 personnes dans ses centres en 2017-2018, comparativement à 4248 l’année précédente.

Stephanie Silverman, qui travaille pour le groupe d’aide aux migrants, Thinking Foward Network, explique que le dossier des personnes détenues doit être revu après 48 heures, ensuite au bout de 7 jours, puis tous les 30 jours.

Il y a deux solutions possibles : la libération, généralement assortie de conditions, ou l’expulsion , précise-t-elle, ajoutant qu’il n’y a pas de limite à la durée de la détention. Cela peut durer 48 heures, trois mois ou cinq ans.

Selon l’Agence, en 2017-2018, moins de 4 % des gens ont été incarcérés pendant plus de 99 jours. Près de la moitié ont été libérés en 24 heures ou moins.

Il en coûte environ 320 $ pour détenir une personne pendant une journée.