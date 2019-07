Les Trifluviens mitigés face aux nouveaux trajets d'autobus

Ce plan de transport propose de nouveaux trajets et d’autres qui ont été modifiés et qui couvrent une plus grande partie de la ville.

Des employés donnent de l’information aux citoyens aux points névralgiques, comme au nouveau terminus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et à celui du centre-ville.

Certains usagers ont vu leur trajet s'allonger.

C'est pas facile ce matin. Je pensais que j'étais préparée, mais finalement non. C'est stressant. J'avais rien de spécial à faire aujourd'hui, donc je pratique le circuit, souligne Cécile Marcouiller.

D'autres ont aussi manqué leur transfert.

J'ai manqué mon transfert. L'autobus 2 est parti devant moi. Ça va me coûter un retard à mon travail , indique Sidney Paré.

D'autres, au contraire, sont heureux de voir plus d'autobus circuler dans leur quartier.

Avant, le matin avec les enfants, c'était compliqué avec quatre transferts. Maintenant, avec un seul autobus à prendre, ça règle le problème. C'est 20 minutes au lieu de 45 minutes , affirme Rachel Croussette.

Le directeur général, Guy Demontigny, semble pour sa part satisfait du déroulement de la journée.

Évidemment, c'est un grand changement. Vous comprendrez qu'après 30 ou 40 ans, il s'agit d'un changement majeur, mais on prend le temps d'accompagner nos gens et on met les efforts nécessaires pour le faire. Pour l'instant, ça se passe bien , estime le directeur général de la STTRSociété de transport de Trois-Rivières .

Le vrai défi sera lundi, puisque le système sera testé en formule semaine.

D'après des informations d'Anne-Andrée Daneau