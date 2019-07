Deux enquêtes de la GRC pour des morts survenues en fin de semaine dans la province

Les dirigeants de la nation crie Beardy’s et Okemasis au nord-est de Saskatoon ont publié un message sur leur site Web officiel concernant l'enquête de la GRC pour un incident survenu dans la communauté samedi après-midi.

Dans une déclaration, les leaders de la communauté ont souligné que la mort a été une « journée dévastatrice pour notre collectivité », en soulignant que les gens se réuniront pour « soutenir nos parents endeuillés ».

Le conseiller Kevin Seesequasis a exprimé ses condoléances au sujet de la mort de la femme qui fait l'objet de l'enquête de l'unité des crimes graves de la GRC.

« Je me souviendrai toujours d’elle comme d’une personne qui a toujours souri. Elle nous manquera », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Les dirigeants de la nation crie ont également encouragé les personnes détenant des renseignements sur cette mort à fournir des renseignements à la GRC, qui aurait indiqué avoir eu « quelques difficultés avec les témoins et leur participation ».

« Je comprends que la confiance est importante dans une situation comme celle-ci et que certaines personnes sont inquiètes de la GRC. Mais c’était une mère, une soeur, la fille de quelqu’un, et il est essentiel que nous ayons le plus d’information possible pour nous aider à conclure notre enquête », a dit le sergent Dan Donison, cité dans le communiqué.

Mort suspecte à North Battleford

La Gendarmerie royale du Canada mène également une enquête cette fois sur la mort considérée comme « suspecte » d'un homme de 61 ans à North Battleford, au nord-ouest de Saskatoon.

Selon un communiqué de la GRC, des agents se sont rendus sur la 100e Rue à North Battleford, vendredi, après avoir reçu un signalement concernant un homme mort.

Ils demandent aux personnes qui détiendraient des renseignements sur ce décès de communiquer avec eux.

Avec les informations de CBC