Les feux de forêt détériorent la qualité de l'air dans le nord-ouest ontarien

Les avertissements concernent les régions de Dryden, Ignace, Fort Frances, Kenora, Pickle Lake, Red Lake, Ear Falls, Sandy Lake, Sioux Lookout et la Première Nation de Pikangikum.

Selon Environnement Canada, la fumée pourrait continuer d’affecter ces régions jusqu’à lundi matin.

Les membres de la Première Nation de Pikangikum sont sur un pied d’alerte.

Le gouvernement fédéral s’est d’ailleurs engagé samedi à intervenir dans les évacuations des membres de la communauté, après avoir reçu une demande du gouvernement ontarien.

La fumée a toutefois compliqué les opérations qui doivent se poursuivre dimanche.

Selon les plus récentes informations du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), 18 feux de forêt, dont quatre non maîtrisés, étaient actifs dans le nord-ouest de l’Ontario dimanche matin.