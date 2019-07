C'est parti pour la saison des fraises

Ce retard en raison du printemps tardif n'avait pas été vécu depuis plusieurs années.

La copropriétaire Madeleine Olivier croit que la quantité et la qualité du fruit ne seront pas affectées par cette situation.

Ses fraises sont entièrement certifiées biologiques.

Pour nous, c'est important. On vit tous les jours dans ces champs, on ne veut pas être exposés à des produits chimiques et on ne veut pas que nos clients en mangent. C'est sûr que c'est une qualité dont on est très fièrs, mais je pense qu'avant tout, on est très fiers de pouvoir en produire localement. La première qualité qui compte, c'est l'agriculture de proximité avant même la certification biologique et là on a les deux, on est très contents , dit-elle.

Madeleine Olivier affirme avoir reçu des propositions pour vendre ses fraises à Montréal, mais elle préfère se concentrer sur le marché local.

Cette année encore, la ferme a fait appel à des travailleurs saisonniers étrangers pour effectuer des travaux.

La ferme produit aussi de la framboise certifiée biologique.