Les exportations de chevaux vivants vers l’Asie sont « inhumaines et dangereuses », selon un organisme

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) tente d'annuler une poursuite intentée par l'organisme Canadian Horse Defence Coalition (CHDC), qui défend le bien-être des équidés. Ce dernier veut mettre fin aux exportations de chevaux canadiens pour l'abattage et la consommation humaine au Japon et en Corée du Sud.

Selon cet organisme, l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments , ne respecte pas ses obligations légales et n'assure pas des expéditions sécuritaires, ce que dément l'agence fédérale.

Dans son recours en justice du 17 juin, celle-ci a également fait savoir que les règlements révisés, qui entreront en vigueur l'an prochain, rendront l'affaire « sans objet ».

Le groupe à l'origine de cette contestation judiciaire, qui qualifie ces exportations d’« inhumaines et dangereuses », insiste notamment sur le fait que les nouvelles règles prévues pour février 2020 pourraient faire courir encore plus de risques aux chevaux sur les longs vols vers l'Asie.

Les conditions dans lesquelles les chevaux sont transportés sont source de détresse et de danger, explique l’avocate du CHDCCanadian Horse Defence Coalition , Rebeka Breder. En outre, les animaux sont souvent entassés les uns sur les autres, sans la marge de manœuvre requise par la loi, ajoute-t-elle.

[Ces chevaux] montrent des signes de stress. Il y a aussi eu des blessures et des décès au cours des dernières années. Ces expéditions ne sont pas sûres pour les chevaux. Et nous le savons de source sûre. Rebeka Breder, avocate de Canadian Horse Defence Coalition

Des milliers de chevaux exportés

Le Canada exporte des milliers de chevaux chaque année au Japon, un marché où certains consommateurs apprécient la viande crue comme un mets délicat.

En 2018, le Canada a également commencé à expédier des chevaux vivants en Corée du Sud.

Dans son récent recours en justice, l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments a déclaré que la poursuite était fondée sur des « normes culturelles » et sur l'interprétation que fait le CHDCCanadian Horse Defence Coalition de « ce qui est, et n'est pas, un animal destiné à l'alimentation appropriée ».

Le rôle de l'ACIA est de déterminer si les chevaux sont en bonne santé pour l'exportation et s'ils sont transportés en toute sécurité , stipule le document.

L'ACIA n'est pas tenue d'obtenir un résultat particulier en matière d'application de la loi et il est bien connu que la perfection dans l'application de la loi est un objectif inatteignable , est-il également mentionné.

Réglementations et conditions de transport

Le Règlement sur la santé des animaux en vigueur stipule que les grands chevaux doivent être séparés les uns des autres et que des exigences minimales doivent être fixées pour le dégagement de leur tête. Mais selon la poursuite intentée par le groupe de défense des animaux, l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments n'est pas toujours « en conformité avec la réglementation ».

En outre, les nouvelles règles de 2020 supprimeront cette exigence. L'objectif de l'agence est de donner aux expéditeurs « une plus grande souplesse afin que les chevaux compatibles puissent voyager ensemble avec moins d'anxiété ».

Or, selon Maureen Harper, une vétérinaire à la retraite qui a travaillé pour l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments pendant 30 ans, il est difficile pour un inspecteur d'évaluer la « compatibilité » à l'aéroport.

Les chevaux plus grands et plus forts devraient être séparés pour éviter les blessures causées par les coups de sabot, les morsures, les renversements ou les piétinements, a-t-elle mentionné. Ils ont également besoin d'espace pour maintenir leur équilibre lors du voyage, surtout au décollage ou à l'atterrissage.

La vétérinaire a également indiqué que le public était peu averti et sensibilisé à cette industrie canadienne de l'exportation et de l'abattage de chevaux. D'après elle, la plupart des Canadiens considèrent les chevaux comme des compagnons au même titre que les chiens et les chats, et non comme des aliments.

Tous ceux à qui je m'adresse sont tout simplement horrifiés quand je leur dis ce qui se passe et je pense que l'ACIA a un rôle énorme à jouer ici et malheureusement, à mon avis, ils ont laissé tomber. Maureen Harper, vétérinaire

Le bien-être des chevaux « une priorité absolue »

Eliot Bouvry, de la société albertaine Bouvry Exports, qui produit entre autres de la viande de cheval pour l'exportation, a déclaré que le bien-être des chevaux et des autres animaux d'élevage était une « priorité absolue » pour son entreprise, mais aussi pour l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments .

Les chevaux sont inspectés par les vétérinaires de l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments à l'aéroport avant le départ afin de déceler toute coupure, contusion ou maladie. Les animaux sont transportés sur des remorques à un seul étage, qui ont été désinfectées et recouvertes de copeaux frais conformément à la réglementation canadienne sur le transport du bétail », a-t-il ajouté.

D'autres espèces sont transportées sur de longues distances pour l'abattage et ce n'est pas un sujet de discussion , a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à CBC News.

Bien que les activistes tiennent l'industrie responsable, nous ne considérons pas qu'il s'agisse d'une question de bien-être animal. Pour certaines personnes, c'est plutôt un problème éthique, et ça, c’est un autre débat. Eliot Bouvry, de la société spécialisée dans la commercialisation de viandes Bouvry Exports

Affaire lucrative contre bien-être animal ?

Pour l’avocate du groupe de défense des animaux Rebeka Breder, l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments fait passer les intérêts commerciaux avant le bien-être animal.

Il y a beaucoup d'argent en jeu, et il est très clair pour le CHDC que ce qui prime, ce sont les intérêts de l'industrie et non l'intérêt et le bien-être des animaux et la façon dont ils sont transportés. C'est simplement l'essentiel pour faire le plus de profit possible. Rebeka Breder, avocate

Mais l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments rejette l'idée selon laquelle les ventes de l'industrie influenceraient l'application de la loi. Elle maintient que tous les animaux, y compris les chevaux, sont dûment certifiés, aptes à voyager et transportés sans cruauté d'une manière qui ne cause ni blessure ni souffrance indue .

L'agence a annoncé que de nouvelles règles viendront toutefois renforcer la sécurité pour le transport des chevaux.

Le règlement mis à jour établit des exigences claires et éclairées par la science, qui reflète donc mieux les besoins des animaux et améliore leur bien-être général au Canada , pouvait-on lire dans un récent communiqué de l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments .

Malgré ces annonces, une pétition a été lancée pour demander à Ottawa de mettre fin à l'exportation de chevaux vivants destinés à l'abattage.

En 2018, 3871 chevaux ont été expédiés au Japon pour une valeur de 26,5 millions de dollars. Les exportations étaient moins nombreuses que l'année précédente, mais leur valeur était nettement plus élevée.

Le Canada expédie également de la viande de cheval fraîche, réfrigérée et congelée au Japon pour une valeur d'environ 29 millions de dollars par année, et des millions de dollars de plus vers des pays européens, dont la France et la Suisse.

Bien qu'elle soit considérée comme un tabou alimentaire dans la plupart des régions d'Amérique du Nord, la viande de cheval est vendue et servie dans certaines épiceries et restaurants canadiens.